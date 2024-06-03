Повышенный кешбэк: Сколько денег вернётся на карту и как получить больше Банки начали улучшать условия обслуживания, в том числе и по кешбэку. Как выгоднее его использовать и какие бывают подводные камни при получении выплат? 3 июня, 05:15 Экономисты рассказали, как получить повышенный кешбэк. Обложка © Freepik

Как можно увеличить кешбэк

Кешбэк (от англ. cash — наличные, back — назад) — это возврат на банковскую карту части денег, потраченных на покупки. Таким образом банки привлекают клиентов и мотивируют их чаще пользоваться картой. Можно выделить три основных вида возврата: классический кешбэк деньгами, начисление бонусов или баллов.

— Часто банки сотрудничают с крупными торговыми сетями, компаниями-перевозчиками, а также телеком-операторами. В магазинах партнёров кешбэк может достигать до 30% от суммы чека. В этом случае банк своей комиссией с владельцем карты не делится. Это продавец возмещает банку часть стоимости покупки, а тот уже возвращает её клиенту в виде кешбэка, — рассказала эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова.

Для того чтобы кешбэк работал на вас, а не наоборот, надо точно понимать структуру своих расходов и доходов (на что больше всего тратится денег и в какой форме приходит доход). Например, зная, что больше всего уходит на продукты, надо выбирать карту с наибольшим кешбэком по продуктам.

— Переключение категорий, по которым начисляется повышенный кешбэк, также уже стало полем конкуренции между банками. Поняв, на что тратится больше денег, надо не менее внимательно изучить условия кешбэка от банка, так как там могут быть ограничения максимальной суммы трат, количества и времени трансакций, — пояснил основатель сервиса "Кредчек", член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Для максимальной выгоды использования кешбэка нужно следовать трём основным правилам: 1. Ознакомиться с условиями программы кешбэка банка, чтобы знать, какие покупки квалифицируются для получения кешбэка. 2. Планировать свои покупки таким образом, чтобы максимально использовать возможности получения кешбэка (например, делать крупные покупки в месяцах, когда предусмотрен повышенный кешбэк). 3. Следить за ограничениями и сроками действия кешбэк-программы, чтобы не упустить возможность получить возврат средств. Такую рекомендацию дал руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

— Особо хотел бы отметить, что для максимального использования возможностей кешбэка следует иметь несколько карт. Для автомобилистов, путешественников, для детей есть свои программы, — добавил Николай Переславский.

Как избежать переплаты по карте

Нужно обратить внимание на детали, которые способны свести к нулю всю выгоду от кешбэка. Например, некоторые банки не начисляют кешбэк на расходы по зарплатным картам. К тому же многие программы лояльности предполагают дополнительные условия. Допустим, необходимо тратить по карте не меньше определённой суммы в месяц или держать на счёте неснижаемый остаток. Если не соблюдать эти условия, то банк может взимать плату за обслуживание карты.

— С ростом конкуренции кешбэк по кредитным картам также стал "полем битвы". Погоня за кешбэком со стороны пользователя может в случае с кредитной картой привести к росту задолженности. Это, в свою очередь, увеличит уровень долговой нагрузки и уменьшит шансы на получение нового кредита, — отметил Эльман Мехтиев.

Подводные камни могут включать в себя ограничения на суммы возврата, сроки начисления кешбэка, а также возможные скрытые комиссии или условия для получения кешбэка. Чтобы избежать негативных последствий, важно внимательно изучать условия программы и быть в курсе всех её нюансов. На эти моменты обратил внимание Николай Переславский.

— Банки могут менять условия предоставления кешбэка, не предупреждая клиента. Также следует отметить, что наличие возможности вернуть часть средств может сподвигнуть к спонтанным тратам на ненужные покупки. В результате человек начнёт переплачивать, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева