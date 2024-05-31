Появился уникальный шанс безопасно увеличить сбережения: Куда вложить деньги На следующей неделе Центробанк, по мнению многих экономистов, может поднять ключевую ставку. При этом в банках уже начали появляться новые предложения для вкладчиков, а на фондовом и валютном рынках наметились интересные тренды. Куда вложить деньги в июне? 30 мая, 21:31 Экономисты рассказали, как приумножить сбережения этим летом. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Какой вклад будет выгоднее открыть в июне

Банк России может повысить ключевую ставку. В этой связи банковские вклады становятся привлекательнее. Об этом рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

Таким образом, для всех обладателей сбережений появился уникальный шанс получить повышенный доход. Ещё месяц назад активно обсуждался вопрос о новом цикле снижения ключевой ставки. Предполагалось, что он начнётся уже в июне. Если бы этот сценарий воплотился в жизнь, то ставки по вкладам стали бы снижаться. Теперь же большинство экономистов сходятся во мнении, что ставку как минимум не снизят. Более того, высока вероятность, что её поднимут уже на заседании Центробанка 7 июня. Ряд банков стали работать на опережение и начали поднимать ставки по своим вкладам уже с конца мая. Сейчас ключевая ставка держится на очень высоком уровне, и ситуация благоприятна для тех, кто хранит деньги в банке. Чтобы приумножить сбережения, ничего делать не надо — ни следить за котировками на бирже, ни наблюдать за валютными курсами. Достаточно просто положить деньги на вклад.

— Наиболее оптимальным и наименее рискованным вариантом будет открытие банковского вклада на срок три-шесть месяцев под выгодный процент. У этого решения есть несколько преимуществ. Низкий риск — средства будут застрахованы системой страхования вкладов. Высокая ликвидность — по истечении срока деньги можно легко снять. Гарантированный доход — процентная ставка зафиксирована на весь период вклада. В текущих условиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ банки предлагают более выгодные ставки по вкладам, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом на долгосрочном горизонте инвестирования, по его мнению, очень привлекательными смотрятся промышленный майнинг и ЦФА (цифровые финансовые активы).

Какие возможности появятся на фондовом рынке

Лето — сезон низкой активности на фондовом рынке и завершение периода дивидендных выплат (середина-конец июля). Это время, чтобы пересмотреть свой портфель, провести работу над ошибками и найти новые идеи для инвестиций.

— В мае на рынке акций произошла достаточно глубокая коррекция, к которой многие не были готовы. Однако для тех, кто всё это время оставался вне рынка и занимал позицию наблюдателя, — это шанс приобрести хорошие бумаги по низким ценам. Также, несмотря на падение рынка, остались сильные активы, которые почти не отреагировали на коррекцию, — отметила Анна Кокорева.

По её словам, в связи с тем что ряд компаний проведёт отсечки по дивидендам только в начале-середине июля, есть смысл присмотреться к бумагам с хорошей дивидендной доходностью и взять исключительно под отсечку. Также актуальны инвестиции в облигации. Ряд корпоративных заёмщиков предлагают достаточно высокую доходность, конкурирующую с доходностью банковского депозита. Консервативным инвесторам подойдут ОФЗ.

— Одним из самых надёжных инвестиционных инструментов по-прежнему остаются облигации федерального займа: невысокая доходность компенсируется стабильностью. Также можно рассмотреть вложения в золото и другие драгоценные металлы, камни, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Стоит ли покупать недвижимость в июне

Об инвестициях в недвижимость стоит задуматься тем, кто имеет возможность купить её без привлечения заёмных средств. Брать ипотеку сейчас крайне невыгодно. Но на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам спрос на жилую недвижимость будет снижаться, а вместе с ним и цены. Эту возможность можно использовать. Такую рекомендацию дала Анна Кокорева.

— Однако стоит отметить, что и количество хороших предложений на рынке недвижимости поубавится. Продавцы будут откладывать продажу жилья до лучших времён, если речь идёт о вторичке, — пояснила Анна Кокорева.

Стоит ли вкладывать деньги в валюту

Что касается заработка на изменении валютного курса, то стоит учитывать, что это высокорискованная игра, требующая постоянного присутствия инвестора на рынке. Об этом предупредила Анна Кокорева.

— Хорошим вложением остаётся недвижимость. Однако стоит учитывать, что из-за снижения доступности ипотеки при дорожающем квадратном метре рынок новостроек может начать охлаждаться. Впрочем, инвестиции в "бетон" традиционно приносят неплохую доходность. А вот вкладываться в доллар или евро, несмотря на их выгодный курс, на мой взгляд, не стоит. Дело в том, что это токсичные валюты. У ряда инвесторов и частных лиц уже возникали трудности при выводе таких активов. Лучше рассмотреть юань или, например, дирхам, — считает Фёдор Сидоров.

Сейчас рынок предоставляет множество инструментов, в зависимости как от суммы, так и готовности этой суммой рискнуть. Также важен срок, на который инвестор готов отказаться пользоваться своими активами. Только в сочетании этих факторов можно выбирать инструмент для инвестирования. Универсальных рецептов нет. Так охарактеризовал обстановку на финансовых рынках руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Например, если в ближайшее время есть планы поехать в отпуск за рубеж или сделать там крупную покупку, он советует присмотреться к покупке валюты именно сейчас — рубль на пике укрепления.

— Если есть свободный капитал, расставаться с которым клиент не рассчитывает в ближайшие годы, можно вложить его в золото, например на горизонт 15–20 лет, в другие драгметаллы, в произведения искусства, в недвижимость. Это низколиквидные активы, которые дорожают медленно, но верно, — добавил Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева