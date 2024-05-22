С 1 июня доллар окажется под давлением: На какую отметку выйдет курс рубля С 1 июня на валютном рынке ждут сразу несколько значимых событий. При этом курс рубля может установить многомесячный рекорд. Сколько будет стоить валюта? 21 мая, 21:25 В начале июня на валютном рынке ждут важных событий. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Какие факторы говорят о снижении курса доллара

В пользу позитивного прогноза для рубля выступают много факторов. При этом ситуация на локальном валютном рынке неоднозначная. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он отметил несколько факторов, влияющих на курс рубля. Во-первых, налоговый период, когда экспортёры продают валюту для уплаты налогов в рублях. Это поддерживает спрос на рубль. Компании уплачивают налоги единым платежом 28-го числа каждого месяца. Во-вторых, продление требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортёров до апреля 2025 года. В-третьих, высокие мировые цены на нефть. Баррель Brent торгуется выше 80 долларов.

Каких событий ждут на валютном рынке в начале июня

В начале лета ожидаются решения центральных банков по процентным ставкам. Заседание ЕЦБ пройдёт 6 июня, Банка России — 7 июня, а ФРС США — 12 июня.

— Ожидается, что Банк России сохранит или даже повысит ключевую ставку на 1 п.п. Это будет способствовать незначительному укреплению рубля, так как повышает привлекательность рублёвых активов, — пояснил Владислав Антонов.

Наиболее вероятно, что курс национальной валюты по отношению к доллару останется в границах 90–93 рублей. В условиях стабильных показателей экспорта, сокращения необеспеченного спроса на импорт и жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ есть все факторы для сохранения текущих тенденций на валютном рынке. Такое мнение высказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

— Кроме того, до 6 июня регулятор будет продавать валюту из резервов в размере 6,3 миллиарда рублей в день. Это также будет способствовать сохранению курса рубля на текущих уровнях. В РФ сейчас сформирован долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без значимых изменений в среднесрочной перспективе, — добавил Валерий Тумин.

Каким будет курс рубля с 1 июня

В июне ожидается относительная стабильность рубля с потенциалом умеренного укрепления. Однако геополитические риски и санкционное давление могут сдерживать чрезмерное ралли российской валюты. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— В июне курс рубля может укрепиться по отношению к доллару до 88,50 рубля. Этот сценарий вполне может реализоваться при очень позитивном внешнем фоне, слабом спросе со стороны импортёров и одновременном ралли цен на нефть. Уверенный пробой уровня 90 рублей откроет путь к 88,50. Потенциальный диапазон колебаний доллара находится в пределах 90–94 рублей. В случае падения доллара до 88,50 от него ожидается отскок выше 90, — добавил Владислав Антонов.

На краткосрочном горизонте в начале июня рубль может перейти к умеренному ослаблению. Доллар способен подняться в диапазон 91,5–93,5 рубля. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— После июня Банк России прекратит ежедневно продавать на рынке инвалюту в объёме 11,8 миллиарда рублей. Он это делает в первом полугодии в рамках возобновления операций, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Это лишит рынок существенного объёма валютного предложения, что способно оказать давление на курс рубля, — пояснил Дмитрий Бабин.

Возможно дальнейшее устойчивое укрепление рубля: в пределах 89–93 за доллар, 97,50–100 за евро и 12,35–12,70 за юань. Поддержку российской валюте оказывают позитивные макроэкономические показатели. Такой прогноз сделал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Он обратил внимание на то, что торговый баланс страны в марте приблизился к пикам показателя 2021 года, составив 18,81 миллиарда долларов. Эти данные говорят о стабильности внешнеэкономической ситуации и эффективности мер поддержки экономической активности.

Авторы Нина Важдаева