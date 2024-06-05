Как планеты влияют на нашу жизнь: Неожиданное открытие исследователей Солнца Учёные сопоставили изменения солнечной активности с расположением планет в Солнечной системе и пришли к удивительным выводам. 5 июня, 05:35 Над поверхностью Солнца поднимаются гигантскими арками силовые линии магнитных полей светила. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

Как известно, мы сейчас всем миром находимся на пороге, а по последним наблюдениям гелиофизиков, уже переживаем очередной пик солнечной свирепости, то есть активности: каждые несколько дней — то вспышки, то выбросы плазмы из солнечной короны (корональные выбросы масс), то всё вместе. Отсюда все эти пресловутые геомагнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие людей и подпортить, скажем, спутниковую связь или даже в самом пиковом случае сжечь целый трансформатор и устроить тем самым коммунальную аварию.

Дело в том, что особо суровый, мощный и высокоскоростной поток заряженных солнечных частиц вражеской армией атакует Землю, которая обороняет своих "детей" щитом магнитного поля и заботливо укрывает богатой водяным паром атмосферой. И всё равно эта армия недружественных частиц повсеместно вызывает усиление естественных токов: всё, что на Земле в принципе проводит электричество, обязательно пропускает через себя какую-то часть прорвавших оборону частиц. Соответственно, линиям электропередачи в этом смысле деваться некуда.

Корональный выброс солнечной массы. Фото © giphy

Сама причина этих бомбардировок вполне понятна: вспышки и выбросы бывают оттого, что над поверхностью Солнца поднимаются гигантскими арками силовые линии магнитных полей светила. Внутри звезды идут мощнейшие электрические токи. Но активность всех этих токов и магнитных полей непостоянна: она то нарастает, то затихает. И основной — самый заметный цикл таких изменений — длится 11 лет. Вернее, по-настоящему 22 года: дело в том, что каждые 11 лет полюса солнечного магнитного поля обязательно меняются местами и, значит, возвращаются на исходные позиции через каждые 22 года. Но само нарастание и затухание прослеживается каждые 11 лет. И исследователям Солнца всегда было любопытно, почему же именно 11 лет. То есть в этом нет ничего плохого или хорошего, просто интересно, почему не пять, не 25 лет, а именно 11, что обуславливает такую периодичность.

И в какой-то момент учёные внезапно обратили внимание, что 11 лет — это очень похоже на период обращения Юпитера. У него на самом деле 11,86 года, но тем не менее. Стали наблюдать дальше, сопоставлять с движением остальных планет — и в итоге обнаружили, что как раз каждые 11 лет Венера, Земля и Юпитер выстраиваются ровно в одну линию. И, конечно же, на этой линии Солнце не может не присутствовать. Венера, Земля и прочие наши каменистые миры по своей массе ничтожны в сравнении с Солнцем, но вот Юпитер — не такая уж и мелочь: как-никак, но почти в 2,5 раза тяжелее всех остальных планет нашей системы, вместе взятых. А даже и все остальные, пусть очень мало, но всё-таки тоже влияют.

Каждые 11 лет Венера, Земля и Юпитер выстраиваются ровно в одну линию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Далее, в 1984 году, немецкий астрофизик Эрих Ригер открыл удивительные — сравнительно краткосрочные — изменения солнечной активности, они повторяются каждые приблизительно 150 дней. Их назвали циклами Ригера. Обычно они наблюдаются не на всём протяжении 11-летнего цикла, а в год максимума, то есть на пике активности. И в своей недавней работе исследователи рассказали, что рассмотрели, как часто те или иные планеты выстраиваются в одну линию, и оказалось, что "парады" с участием попарно Венеры и Юпитера, Земли и Юпитера, Венеры и Земли по своей частоте очень даже совпадают с этими циклами Ригера.

А как же планеты должны на целую звезду влиять: подозревают, что их хоть и скромная, но гравитация вызывает на Солнце вихревые токи, особые волновые движения плазмы, которые назвали (тоже в честь первооткрывателя Карла Густава Россби) волнами Россби. И они, по мнению учёных, способны дать импульс всей этой огромной солнечной динамо-машине. То есть планеты не вызывают саму солнечную активность как таковую, она происходит сама по себе по причине происходящих в Солнце процессов, но, выходит, воздействие планет может спровоцировать её усиление и тем самым стать причиной той или иной её цикличности.

Авторы Адель Романенкова