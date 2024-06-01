Российский фигурист Даниил Гришин будет выступать за Францию
Даниил Гришин с партнёршей Софьей Грабчак, 2022 год. Обложка © YouTube / Софья Грабчак
Российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство и начнёт представлять Францию. По словам 16-летнего спортсмена, он уже "открепился" от Федерации фигурного катания на коньках РФ.
В сезоне 2022/2023 Даниил Гришин занял пятое место на Спартакиаде учащихся, а также завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях памяти вице‑президента Федерации Московской области Всеволода Гольмана.
Ранее спортивное гражданство решила сменить фигуристка, победитель этапов юношеского Гран-при и призёр первенства Москвы Софья Титова. Отныне 15-летняя спортсменка будет представлять Армению.