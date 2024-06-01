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1 июня, 08:50

Российский фигурист Даниил Гришин будет выступать за Францию

Даниил Гришин с партнёршей Софьей Грабчак, 2022 год. Обложка © YouTube / Софья Грабчак

Даниил Гришин с партнёршей Софьей Грабчак, 2022 год. Обложка © YouTube / Софья Грабчак

Российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство и начнёт представлять Францию. По словам 16-летнего спортсмена, он уже "открепился" от Федерации фигурного катания на коньках РФ.

В сезоне 2022/2023 Даниил Гришин занял пятое место на Спартакиаде учащихся, а также завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях памяти вице‑президента Федерации Московской области Всеволода Гольмана.

Украинский футболист сменит спортивное гражданство, чтобы играть за сборную России
Украинский футболист сменит спортивное гражданство, чтобы играть за сборную России

Ранее спортивное гражданство решила сменить фигуристка, победитель этапов юношеского Гран-при и призёр первенства Москвы Софья Титова. Отныне 15-летняя спортсменка будет представлять Армению.

Матвей Константинов
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