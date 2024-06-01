"Движение первых" открыло фестиваль в День защиты детей на выставке "Россия"

В Москве на выставке-форуме "Россия" открылся фестиваль детства и юности, организованный Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи "Движение первых". Мероприятие проводится в Международный день защиты детей 1 июня. К участникам фестиваля обратился президент России Владимир Путин.

Владимир Путин на открытии фестиваля "Движение первых" в Москве. Фото © Пресс-служба "Движения первых"

"Я хочу в начале нашей встречи поздравить всех юных граждан России, родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с Международным днём защиты детей. Этот праздник наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что самое главное для любого ребёнка — это крепкая и дружная семья, любящие родители, забота учителей, педагогов и наставников. По словам главы государства, действия российских властей в разных сферах строятся именно вокруг семьи и детей.

Фестиваль "Движение первых" в Москве. Фото © Пресс-служба "Движения первых"

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева пояснила, что сотрудничество с "Движением первых" открывает самые разные двери для развития подростков. По её словам, День защиты детей уже второй год подряд празднуется на масштабном фестивале.

"В течение фестиваля дети, подростки и их родители знакомятся с возможностями и условиями для самореализации молодого поколения в стране, экосистемой Росмолодёжи. Это в то же время и шанс для каждого юного гражданина сделать вклад в развитие своей страны. Потому что наши дети и их возможности — это наше будущее, перспективы и суверенитет всей России", — подчеркнула Разуваева.

В фестивале приняли участие не только москвичи, но и жители разных уголков России. Юные и взрослые участники "Движения первых" станцевали под песню продюсерского центра "Звучи". Кроме того, на фестивале установили рекорд — 3000 человек пожали друг другу руки.