Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 07:16

Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей

Путин: В РФ вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание общества

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В России вопросам воспитания детей и семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, заявил президент Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Соответствующую телеграмму публикует пресс-служба Кремля.

"Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности", — отметил глава государства.

Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций
Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций

По словам президента, значимый вклад в эту работу вносит Российский детский фонд, благотворительные программы которого охватывают сферы здравоохранения, образования, просвещения и творчества. Путин подчеркнул, что это достойно самого глубокого признания.

Ранее Владимир Путин поручил каждые шесть лет проводить в России Всемирный фестиваль молодёжи. В следующий раз масштабное мероприятие состоится в 2030 году.

"Речь идёт о главной ценности России": Политолог объяснил, почему встреча Путина с Львовой-Беловой получилась такой искренней
"Речь идёт о главной ценности России": Политолог объяснил, почему встреча Путина с Львовой-Беловой получилась такой искренней
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров