Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей

В России вопросам воспитания детей и семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, заявил президент Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Соответствующую телеграмму публикует пресс-служба Кремля.

"Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности", — отметил глава государства.

По словам президента, значимый вклад в эту работу вносит Российский детский фонд, благотворительные программы которого охватывают сферы здравоохранения, образования, просвещения и творчества. Путин подчеркнул, что это достойно самого глубокого признания.