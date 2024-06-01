Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей
Путин: В РФ вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание общества
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
В России вопросам воспитания детей и семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, заявил президент Владимир Путин, поздравляя участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Соответствующую телеграмму публикует пресс-служба Кремля.
"Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности", — отметил глава государства.
По словам президента, значимый вклад в эту работу вносит Российский детский фонд, благотворительные программы которого охватывают сферы здравоохранения, образования, просвещения и творчества. Путин подчеркнул, что это достойно самого глубокого признания.
Ранее Владимир Путин поручил каждые шесть лет проводить в России Всемирный фестиваль молодёжи. В следующий раз масштабное мероприятие состоится в 2030 году.