В Тюмени на крыше магазина нашли тело мужчины
На крыше магазина на улице Заречной в Тюмени обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
"По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге двое мужчин пытались спрятать в сумке тело мёртвого пенсионера, но попались полиции. На убийство они пошли ради жилплощади.
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ТАСС / Дмитрий Рогулин