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Регион
2 июня, 00:09

В Тюмени на крыше магазина нашли тело мужчины

На крыше магазина на улице Заречной в Тюмени обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

"По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге двое мужчин пытались спрятать в сумке тело мёртвого пенсионера, но попались полиции. На убийство они пошли ради жилплощади.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Николай Рюмин
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