В Тюмени на крыше магазина нашли тело мужчины

На крыше магазина на улице Заречной в Тюмени обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

"По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе ведомства.