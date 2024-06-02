Венцеслав из "Дома-2" набрал кредитов на 400 тысяч и просрочил платежи. Теперь его ищут приставы
SHOT: Экс-звезду "Дома-2" Венцеслава ищут приставы из-за долгов по кредитам
Венцеслав Венгржановский. Обложка © VK / Венцеслав Венгржановский
Бывшую звезду "Дома-2" Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы. Как сообщает SHOT, 43-летний "белый маг" набрал кредитов на 387 тысяч рублей в разных банках и решил не возвращать.
По данным телеграм-канала, самым старым просрочкам — три года, самым свежим — два месяца. Известно, что с 2021 года Венгржановский живёт на своей малой родине — хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести странички в соцсетях и теперь даже радуется, если его не узнают на улице.
Примечательно, что официально экс-участник телестройки нигде не работает, у него нет ИП и он не оформлен как самозанятый. При этом в профиле "белого мага" указано, что он может записать видеопоздравление преданным поклонникам, стоит это удовольствие шесть тысяч рублей.
Напомним, зимой 2021 года Венгржановский оказался без крыши над головой. Он поссорился с тёщей, и та выгнала его из дома. Через соцсети экс-участник "Дома-2" обратился к фанатам, чтобы найти временное жильё. В марте 2020 года Венцеслав женился на девушке по имени Дарья Некрасова. Однако из-за многочисленных ссор в марте 2023-го пара подала заявление на развод.