Венцеслав из "Дома-2" набрал кредитов на 400 тысяч и просрочил платежи. Теперь его ищут приставы

Бывшую звезду "Дома-2" Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы. Как сообщает SHOT, 43-летний "белый маг" набрал кредитов на 387 тысяч рублей в разных банках и решил не возвращать.

По данным телеграм-канала, самым старым просрочкам — три года, самым свежим — два месяца. Известно, что с 2021 года Венгржановский живёт на своей малой родине — хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести странички в соцсетях и теперь даже радуется, если его не узнают на улице.

Примечательно, что официально экс-участник телестройки нигде не работает, у него нет ИП и он не оформлен как самозанятый. При этом в профиле "белого мага" указано, что он может записать видеопоздравление преданным поклонникам, стоит это удовольствие шесть тысяч рублей.