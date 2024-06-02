Пилот погиб при жёстком столкновении советских самолётов на авиашоу в Португалии

На авиасалоне в городе Бежа в Португалии столкнулись два советских самолёта Як-52. Как сообщает JN, в результате пилот из Испании погиб, а местный лётчик получил серьёзные ранения.

В Португалии на авиашоу столкнулись самолёты Як-52. Видео X / fl360aero

Всё произошло во время авиашоу на глазах у зрителей. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлён полёт шести самолётов: одно воздушное судно сначала летит ниже других, а потом взмывает вверх, задевает второй борт и падает, после чего виден взрыв. Второй самолёт медленно снижается, когда ролик обрывается.

Известно, что Як-52 входят в команду Yakstars, которая состоит из испанских и португальских пилотов. Из-за случившегося организаторы приняли решение отменить мероприятие, приуроченное к 72-летию Военно-воздушных сил Португалии.

Як-52 — двухместный самолёт с акробатическими возможностями, который был разработан в СССР в 1970-х. Он пришёл на смену устаревшему Як-18. Воздушное судно имеет металлическую обшивку крыльев и фюзеляжа, оригинальную систему управления и достаточно высокую манёвренность.