Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 18:52

Пилот погиб при жёстком столкновении советских самолётов на авиашоу в Португалии

В Португалии на авиашоу столкнулись самолёты Як-52, погиб пилот из Испании

На авиасалоне в городе Бежа в Португалии столкнулись два советских самолёта Як-52. Как сообщает JN, в результате пилот из Испании погиб, а местный лётчик получил серьёзные ранения.

В Португалии на авиашоу столкнулись самолёты Як-52. Видео X / fl360aero

Всё произошло во время авиашоу на глазах у зрителей. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлён полёт шести самолётов: одно воздушное судно сначала летит ниже других, а потом взмывает вверх, задевает второй борт и падает, после чего виден взрыв. Второй самолёт медленно снижается, когда ролик обрывается.

Известно, что Як-52 входят в команду Yakstars, которая состоит из испанских и португальских пилотов. Из-за случившегося организаторы приняли решение отменить мероприятие, приуроченное к 72-летию Военно-воздушных сил Португалии.

Як-52 — двухместный самолёт с акробатическими возможностями, который был разработан в СССР в 1970-х. Он пришёл на смену устаревшему Як-18. Воздушное судно имеет металлическую обшивку крыльев и фюзеляжа, оригинальную систему управления и достаточно высокую манёвренность.

Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель
Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель

Ранее Life.ru писал, что истребитель США F-35 разбился рядом с аэропортом Альбукерке. Самолёт упал рядом с оживлённой автомобильной дорогой.

Обложка ©

X / fl360aero

Никита Осипов
  • Новости
  • португалия
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров