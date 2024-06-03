Учёные предрекли вторжение в США канадских "суперсвиней"

"Суперсвиньи" из Канады — потомки домашних свиней и диких кабанов — могут обосноваться на территории США, ущерб от их набегов сельскому хозяйству страны уже составляет два с половиной миллиарда долларов в год. Об этом со ссылкой на учёных сообщил портал Business Insider.

"Исследователи предупреждают, что канадские "суперсвиньи" могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов, причём в особой опасности находятся четыре штата", — сообщили журналисты, добавив, что речь идёт о Северной и Южной Дакоте, Монтане и Миннесоте.

Животные, завезённые в Канаду в 1980-х годах в качестве экзотики, ныне распространились по всей стране. Они хорошо переносят холодный климат, обладают высокой выживаемостью и очень плодовиты. Их прожорливость наносит огромный урон сельскому хозяйству. Так, они уничтожают урожаи кукурузы, разрывая землю, чтобы полакомиться корнями и личинками насекомых. Кроме того, они переносят болезни, опасные для других животных и человека.