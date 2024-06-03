Стало известно, как изменилось состояние российских миллиардеров за 2024 год

Общее состояние самых богатых российских бизнесменов возросло на 17,762 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2024 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В материале агентства говорится, что совокупное богатство самых состоятельных бизнесменов страны возросло на 17,762 миллиарда долларов с начала года. Упомянуты изменения в активах 11 самых богатых российских предпринимателей, включённых в рейтинг.

Для расчёта индекса за основу берётся стоимость акций компаний, где у бизнесменов есть доли. В рейтинг BBI включены 500 самых богатых людей в мире. Сейчас там 26 россиян с общим состоянием в 351,67 миллиарда долларов.