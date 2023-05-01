Подсчитано, насколько разбогатели российские миллиардеры за год

С начала года состояние российских богатейших бизнесменов выросло на 16,35 миллиарда долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.

Как передаёт агентство, всего в рейтинге BBI 500 самых богатых людей мира. В него включены 22 россиянина, общее состояние которых на 1 мая составляет $279,88 миллиарда.

Итак, лидирует в этом топе один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Он увеличил состояние на 448 миллионов долларов — до отметки $29 миллиардов. На второй строчке среди россиян — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с $27,7 миллиарда, на третьей — бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который имеет $21,6 миллиарда.

Много прибавил в свой кошелёк совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличив состояние с $3,7 миллиарда до отметки в 19,1 миллиарда, а также совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (+1,86 миллиарда долларов — до 13,7 миллиарда).