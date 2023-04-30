Самый богатый банкир Азии назвал доллар "крупнейшим финансовым террористом"

Самый богатый банкир Азии и гендиректор одного из крупнейших индийских банков — Kotak Mahindra Bank — Удай Котак жёстко раскритиковал доллар. На церемонии вручения премии ET Awards в Дели он назвал американскую валюту "крупнейшим финансовым террористом в мире", подчеркнув, что искренне так считает.

"Все наши деньги находятся на счетах nostro (счёт, который ведётся банком за границей в местной валюте. — Прим. ред.). Кто-нибудь в США может сказать: "Вы не сможете снять их с завтрашнего утра". И вы застряли", — сказал банкир.