Самый богатый банкир Азии назвал доллар "крупнейшим финансовым террористом"
Богатейший банкир Азии Котак назвал доллар "крупнейшим финансовым террористом"
Самый богатый банкир Азии и гендиректор одного из крупнейших индийских банков — Kotak Mahindra Bank — Удай Котак жёстко раскритиковал доллар. На церемонии вручения премии ET Awards в Дели он назвал американскую валюту "крупнейшим финансовым террористом в мире", подчеркнув, что искренне так считает.
"Все наши деньги находятся на счетах nostro (счёт, который ведётся банком за границей в местной валюте. — Прим. ред.). Кто-нибудь в США может сказать: "Вы не сможете снять их с завтрашнего утра". И вы застряли", — сказал банкир.
По мнению Котака, ЕС, Великобритания и Япония вряд ли смогут сделать свою валюту резервной. Он добавил, что сейчас мир "отчаянно ищет альтернативную резервную валюту". Банкир полагает, что для Индии настало подходящее время сделать рупию такой резервной валютой, но для этого властям страны нужно проделать долгий путь и построить сильные институты.
О том, что доллар в повседневных операциях становится токсичной валютой, ранее заявил замглавы МИД России Александр Панкин. По его словам, в 2022 году многие страны сократили объёмы своих резервов в долларах, увеличив при этом вложения в золото. Бывший президент США Дональд Трамп ранее также предсказывал крах американской валюты. А во Всемирном банке не исключили, что доллар может заменить рубль.
Unsplash