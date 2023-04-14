У богатейшего человека мира за сутки стало на $12 миллиардов больше

Всего за сутки состояние самого богатого человека мира — владельца корпорации LVMH Бернара Арно — увеличилось на 12 млрд долларов. Это случилось 13 апреля после публикации квартального отчёта группы, продажи которой стали почти в два раза выше консенсус-прогнозов. Капитал Арно разом подрос до 210 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg, это рекордная сумма для бизнесмена и второй по величине однодневный рост его состояния. Следом за Арно в списке самых богатых людей идёт бизнесмен Илон Маск, состояние которого оценивается в 180 млрд долларов.