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14 апреля, 04:41

У богатейшего человека мира за сутки стало на $12 миллиардов больше

Состояние самого богатого человека мира Берара Арно за сутки выросло на $12 млрд

Всего за сутки состояние самого богатого человека мира — владельца корпорации LVMH Бернара Арно — увеличилось на 12 млрд долларов. Это случилось 13 апреля после публикации квартального отчёта группы, продажи которой стали почти в два раза выше консенсус-прогнозов. Капитал Арно разом подрос до 210 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg, это рекордная сумма для бизнесмена и второй по величине однодневный рост его состояния. Следом за Арно в списке самых богатых людей идёт бизнесмен Илон Маск, состояние которого оценивается в 180 млрд долларов.

Илон Маск дважды за час уступил первое место в рейтинге миллиардеров Forbes Бернару Арно

Илон Маск дважды за час уступил первое место в рейтинге миллиардеров Forbes Бернару Арно

Напомним, что Арно обошёл Илона Маска и стал самым богатым человеком мира всего несколько дней назад. Под управлением миллиардера находится корпорация, которая владеет такими брендами, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие.

Обложка ©

Getty Images / Chesnot

Анатолий Симоненко
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