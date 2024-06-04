С 1 июля досрочно погасить кредит станет проще: Что изменится для заёмщиков С 1 июля изменится порядок погашения кредитов. При этом появятся новшества и для тех, кто хочет погасить кредит досрочно. Что теперь нужно учитывать заёмщикам? 4 июня, 05:05 С 1 июля в силу вступают новые правила погашения кредитов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, который устанавливает очерёдность платежей. Ранее при возникновении просрочки штраф и неустойка автоматически ставились в первую очередь на погашение. Летом все санкционные платежи встанут в третью, последнюю очередь после процента за пользование кредитом и тела долга. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Таким образом удастся избежать ситуаций, которые сейчас возникают довольно часто. Например, у заёмщика падает доход и возникают сложности с выплатой долга. Он вносит сумму меньше необходимой, а её хватает только на уплату штрафов и процентов за пользование деньгами. При этом размер основного долга не сокращается. С 1 июля ситуация изменится. Тело долга при таких платежах будет уменьшаться, а долговая нагрузка на заёмщика сокращаться. В дальнейшем обслуживать кредит ему станет легче.

Кроме того, с 1 июля 2024 года заёмщики будут знать, до какого именно уровня может вырасти ставка по кредиту в любой момент отказа от страховки. Это даст возможность точнее оценивать и планировать свою финансовую нагрузку.

— Закон распространяется только на займы, оформленные после 1 июля. На наш взгляд, новые правила облегчат жизнь заёмщикам (по задумке авторов проекта, банки не так рьяно будут навязывать страховку при заключении договора), — отметил Александр Шнейдерман.

Нововведения затронут тех заёмщиков, которые имеют просроченные кредиты. А их в общем объёме выданных российскими банками этой весной кредитов было не более 9–10%. В том числе доля просрочки по ипотеке вообще была меньше, чем полпроцента. То есть нововведения распространятся не на всех. При этом новый порядок погашения задолженности выглядит намного более справедливым, чем выплата штрафов практически одновременно с выплатой текущих процентов. Так прокомментировал ситуацию экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

В ряде случаев банк может потребовать у заёмщика вернуть кредит досрочно. Допустим, если образовалась серьёзная просрочка. Новый порядок упростит процедуру выплаты долга и снизит риск возникновения проблемных ситуаций. Выплатить кредит станет проще, а потери на штрафах уменьшатся. В то же время сейчас становится проще досрочно погасить кредит. Речь идёт о тех заёмщиках, у которых есть сбережения и которые хотят раньше срока закрыть долг перед банком.

Александр Шнейдерман обратил внимание, что сейчас существует несколько способов закрыть кредит (в том числе ипотечный) раньше — это снизить срок кредита или сумму ежемесячных платежей. Первое подходит тем, кто намеревается закрыть договор раньше срока, второе — тем, кому принципиально снизить нагрузку на расходную часть семейного бюджета.

— Важно помнить, что, если вы осуществите досрочное погашение, ежемесячный платёж все равно внести нужно. К тому же на ближайшем заседании Центробанка 7 июня регулятор может поднять ключевую ставку до 17% годовых. В этом случае вырастут и ставки по вкладам и депозитам. Соответственно, у россиян появится возможность быстрее закрыть текущие кредиты. Для этого надо будет деньги, планируемые на досрочное погашение, положить на вклад под выгодный процент, а потом вместе с полученной доходностью внести их на кредитный счёт, — рассказали в финансовом маркетплейсе "Сравни".

Прежде чем положить деньги в банк, необходимо провести расчёты, чтобы определить оптимальный вариант. Высокая ключевая ставка ЦБ предоставляет интересные возможности для финансово грамотных заёмщиков, которые могут использовать свой свободный капитал для пассивного погашения кредита. При этом бывают ситуации, когда досрочно погасить кредит будет выгоднее. На этот момент обратил внимание сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.

Выгодно или нет погашать кредит досрочно, зависит от условий кредитного договора. Конечно, если есть деньги, чтобы досрочно погасить кредит, то теоретически это лучшая стратегия. Но у конкретного кредита могли быть особые условия, например возврат заёмщику части уплаченных процентов, которые банк при досрочном погашении кредита не вернёт. Тогда выгоднее отложить часть денег, предназначенную для досрочного погашения кредита, на накопительный счёт под процент и постепенно снимать с него деньги, направляя их на погашение по графику. Это отметил Андрей Лобода.

— Тогда банк вам проценты вернёт. Во всех остальных случаях досрочное погашение кредита, на наш взгляд, выгоднее, чем погашение вовремя, по графику. Тем самым вы уменьшаете долговую нагрузку, — добавил Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева