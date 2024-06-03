Белорусские учёные разработают кефир, продлевающий жизнь

Учёные из Белоруссии решили создать кефирный продукт, который способен продлевать жизнь. Об этом сообщил Павел Морозик — заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси. Он отметил, что для выявления основного компонента исследователи изучили ДНК и другие особенности людей-долгожителей.

"Мы изучили спектр микробиома у долгожителей, выявили состав, который характерен именно для долгожителей. Например, бактерия аккермансия, которая до 50% составляла микробиом долгожителей. На основании этого работаем с нашими коллегами из Института мясомолочной продукции, чтобы разработать кефирный продукт, который бы содержал такой состав микроорганизмов", — сказал Морозик в эфире телеканала СТВ.