Стакан кефира перед сном: Заслуженный врач дала россиянам антипохмельный совет перед майскими

Стакан кефира или тана, выпитого перед сном, поможет облегчить симптомы похмелья утром. Таким советом поделилась с россиянами в преддверии второй волны майских праздников главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова. По её словам, кисломолочные напитки содержат аминокислоту триптофан, которая поможет организму справиться с головной болью, тошнотой, жаждой и повышенной раздражительностью. Механизм помощи прост: "противоядие" в виде кефира быстрее выведет токсины.

"Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зелёный чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зелёные овощи", — перечислила собеседница "Газеты.Ru".