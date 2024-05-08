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8 мая, 16:08

Стакан кефира перед сном: Заслуженный врач дала россиянам антипохмельный совет перед майскими

Врач Шарапова: Чтобы избежать похмелья, перед сном можно выпить кефир или тан

Стакан кефира или тана, выпитого перед сном, поможет облегчить симптомы похмелья утром. Таким советом поделилась с россиянами в преддверии второй волны майских праздников главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова. По её словам, кисломолочные напитки содержат аминокислоту триптофан, которая поможет организму справиться с головной болью, тошнотой, жаждой и повышенной раздражительностью. Механизм помощи прост: "противоядие" в виде кефира быстрее выведет токсины.

"Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зелёный чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зелёные овощи", перечислила собеседница "Газеты.Ru".

Названы опасные симптомы похмелья, при которых нужно срочно вызывать скорую
Названы опасные симптомы похмелья, при которых нужно срочно вызывать скорую

Ранее врач рассказал, что алкоголь замедляет мыслительные процессы минимум на две недели, а в случае чрезмерного употребления это может привести к развитию шизофрении и слабоумия. Это происходит в связи с атрофией мозжечка и ссохшейся коры головного мозга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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