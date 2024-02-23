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23 февраля, 09:43

Названы опасные симптомы похмелья, при которых нужно срочно вызывать скорую

Врач Поликарпов призвал вызывать скорую при обморочном состоянии из-за похмелья

Похмелье может представлять угрозу для жизни, если среди побочных эффектов есть рвота, сильная слабость и обморочное состояние. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

"Симптомы похмелья обусловлены тем, что организм выводит токсичные продукты этанола. Обычно достаточно соблюдать постельный режим и много пить, но при сильном похмелье может создаваться угроза здоровью и жизни", — рассказал главный врач клиники "АлкоСпас" в беседе с "Газетой.Ru".

Доктор утверждает, что похмелье является следствием любого принятого организмом количества алкоголя, однако при тяжёлом состоянии к привычным симптомам добавляются более опасные.

"Рвота усиливает обезвоживание и не даёт восполнять запасы потерянной жидкости. Учащённое сердцебиение может быть опасно, если есть сердечно-сосудистые заболевания или предрасположенность к ним. Обморочное состояние и сильная слабость говорят о том, что организм не справляется с избавлением от яда — продуктов распада алкоголя", — отметил нарколог.

В случае ощущения предобморочного состояния необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Особую опасность похмелье представляет для тех, у кого есть хронические заболевания. От алкоголя больше всего страдают сердечно-сосудистая система, почки, печень, нервная система, желудочно-кишечный тракт. Если есть хронические заболевания этих систем и органов и опасные симптомы похмелья, нарколог советует срочно звонить в скорую.

Он заметил, что из всех способов избавления от похмелья самым эффективным для детоксикации и восстановления организма является инфузионная терапия. Капельницы ускоряют выведение продуктов распада алкоголя, восстанавливают работу внутренних органов. Кроме того, врач может добавить препараты с витаминами и седативные средства. Но самостоятельно их ставить нельзя, поскольку только врач может рационально оценить степень интоксикации и вынести вердикт по поводу возможности данного типа лечения.

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Ранее врач рассказал, что алкоголь замедляет мыслительные процессы минимум на две недели, а в случае чрезмерного употребления это может привести к развитию шизофрении и слабоумия. Это происходит в связи с атрофией мозжечка и ссохшейся коры головного мозга.

Обложка ©

Unsplash / Adrian Swancar

Владимир Озеров
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