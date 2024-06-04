Подмосковный Чёрный Плащ сбил зеркала с припаркованных машин и скрылся в темноте

В подмосковном Раменском мужчина испортил порядка семи машин, припаркованных на улице Приборостроителей. Как пишет SHOT, он сорвал с них боковые зеркала.

Мужчину в чёрном плаще засняли камеры видеонаблюдения. После злодеяния таинственный незнакомец ушёл в неизвестном направлении. О произошедшем в полицию сообщили владельцы машин, теперь загадочного автоненавистника разыскивают правоохранители.

Ранее жители небольшого микрорайона в Ногинске написали коллективное заявление в полицию на своего соседа, который превратил их жизнь в кромешный ад. Он стреляет по колёсам автомобилей и в пьяном виде с ножами в руках устраивает пляски на детских площадках.