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3 июня, 21:55

Подмосковный Чёрный Плащ сбил зеркала с припаркованных машин и скрылся в темноте

В подмосковном Раменском мужчина в чёрном плаще сорвал зеркала у семи авто

В подмосковном Раменском мужчина испортил порядка семи машин, припаркованных на улице Приборостроителей. Как пишет SHOT, он сорвал с них боковые зеркала.

Мужчину в чёрном плаще засняли камеры видеонаблюдения. После злодеяния таинственный незнакомец ушёл в неизвестном направлении. О произошедшем в полицию сообщили владельцы машин, теперь загадочного автоненавистника разыскивают правоохранители.

В подмосковном Раменском мужчина в плаще оторвал зеркала у семи автомобилей. Видео © Telegram / SHOT

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Ранее жители небольшого микрорайона в Ногинске написали коллективное заявление в полицию на своего соседа, который превратил их жизнь в кромешный ад. Он стреляет по колёсам автомобилей и в пьяном виде с ножами в руках устраивает пляски на детских площадках.

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Кадр видео Telegram / SHOT

Анатолий Симоненко
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