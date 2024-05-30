Россиянам пригрозили штрафами до 100 тысяч за захват парковки во дворе

Автовладельцы не имеют права застолбить за собой парковочное место, огородив его кирпичами, цепью или обозначив меткой на асфальте. За это предусмотрены штрафы. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Никто не вправе считать часть двора своей собственностью, заявления "Это моё место парковки", а также любые хитрые конструкции, цепи, кирпичи, пометки на асфальте не имеют юридической силы. Особенно угрозы. По закону машино-место — часть здания или сооружения, просто застолбить его нельзя. На такого жильца можно пожаловаться в УК или местную администрацию, приложив фото этих предметов. Их просто выкинут", — предупредил парламентарий.

Гаврилов пояснил, что такой захват куска земли для размещения на нём своей машины влечёт за собой административную ответственность. Штрафы для граждан составляют до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — не менее 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — не менее 100 тысяч рублей. Депутат добавил, что для подачи заявления необходимо сфотографировать номерные знаки, а также сам автомобиль и ограждения, возведённые нарушителем.

"В итоге приезжает госземинспектор и штрафует нарушителя, такие вызовы можно делать и повторно. Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине, не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление", — подытожил глава комитета по вопросам собственности.