Пресс-служба Роскачества рассказала о последствиях парковки в неположенном месте

Категорически запрещено парковаться на местах для инвалидов людям, которые не имеют таких льгот. Об этом рассказала пресс-служба "Роскачества". Это нарушение грозит штрафом в размере 5000 рублей и вызовом эвакуатора. Стоит отметить, что это наиболее крупный штраф за неправильную парковку. Автомобиль отвезут на специальную штрафстоянку, откуда нужно будет её забрать, а перед этим заплатить за время, которое она там простоит.

"Должностное лицо оформит необходимые документы и сообщит специализированной организации о необходимости эвакуации автомобиля. Машина нарушителя будет отвезена на специальную парковку, откуда её придётся отдельно забирать, заплатить за время, которое она там простоит, а также сам штраф", — добавили эксперты в разговоре с RT.

Бывают ситуации, когда автомобиль заблокировал другие транспортные средства и нет возможности выехать. В таких случаях нужно обращаться в ГИБДД. Сотрудники попытаются найти водителя, а если не получится, то составят протокол и вызовут эвакуатор. Если автомобиль брошен во дворе, об этом тоже нужно оповестить ГИБДД, а они в свою очередь найдут водителя и дадут ему 14 дней на исправление ситуации. Если водитель не найдётся в течение трёх месяцев, то авто будет признано бесхозяйной вещью.