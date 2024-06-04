МИД дал ценную рекомендацию россиянам, в чьих именах и фамилиях есть буква ё

В российском МИДе рекомендовали гражданам заблаговременно устранить разночтения имён в документах ещё до момента пересечения границы. Таким образом в ведомстве отреагировали на участившиеся случаи жалоб со стороны путешественников на неприятности из-за написания имён и фамилий в паспортах, в том числе из-за несоответствия букв ё и е.

В ведомстве отметили, что такие ошибки могут послужить законным основанием для отказа в пересечении границы, ведь в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" при оформлении личных документов граждан должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка.

"Исходим из того, что исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных "к единому знаменателю" содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов. Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам", — говорится в консульском ликбезе от МИДа.