ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 13:30

МИД дал ценную рекомендацию россиянам, в чьих именах и фамилиях есть буква ё

МИД призвал россиян устранить разночтения имён в паспорте до пересечения границы

В российском МИДе рекомендовали гражданам заблаговременно устранить разночтения имён в документах ещё до момента пересечения границы. Таким образом в ведомстве отреагировали на участившиеся случаи жалоб со стороны путешественников на неприятности из-за написания имён и фамилий в паспортах, в том числе из-за несоответствия букв ё и е.

В ведомстве отметили, что такие ошибки могут послужить законным основанием для отказа в пересечении границы, ведь в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" при оформлении личных документов граждан должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка.

"Исходим из того, что исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных "к единому знаменателю" содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов. Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам", — говорится в консульском ликбезе от МИДа.

"Не Алена, а Алёна": Москвичке испортили отпуск из-за буквы "е" в заграннике
"Не Алена, а Алёна": Москвичке испортили отпуск из-за буквы "е" в заграннике

Ранее Life.ru рассказывал, как москвичку Алёну не пустили на самолёт в аэропорту Внуково, из-за чего сорвалась поездка в Турцию, на которую семья копила целый год. Пограничники при проверке документов обнаружили несоответствие в написании имени девушки: в российском паспорте Алёна написано через ё, а в заграничном — через е. Это и послужило поводом для отмены поездки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Krivenko

Марина Калегина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров