Награждён за освобождение Мариуполя и трижды ранен: стало известно о подвигах Макаревича на СВО

Активист Олег Миронов, получивший тюремный срок за срыв концерта певца Андрея Макаревича* в 2014 году, отправился добровольцем защищать родину в зону СВО. Военнослужащий взял себе позывной — Макаревич. Об этом рассказал РИА "Новости" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Олег Миронов ушёл добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции, его позывной — Макаревич. Он был награждён медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", — рассказал Аграновский.

Напомним, в сентябре 2014 года Олег Миронов и его соратники пытались сорвать концерт Андрея Макаревича* в Москве, распыляя газ из баллончиков. Активисты выражали неодобрение музыканту, не поддержавшему жителей ДНР и ЛНР. Потерпевшим по делу был признан охранник, пострадавший от газа. Сам Макаревич* после суда заявлял, что жалеет о приговоре Миронову и считает его строгим. Активист получил три года колонии за хулиганство по приговору суда в 2015 году.