ВС РФ, вероятно, ударили из "Искандера" по мосту в Затоке
Взрыв произошёл в посёлке Затока Одесской области, разрушен мост
Взрыв прогремел в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты, сообщает издание "Страна". По данным местных пабликов, взрыв в районе Затоки было слышно даже в самой Одессе.
Каких-либо подробностей инцидента не приводится, официальных комментариев не поступало. Как сообщает "Военная хроника", по мосту в Затоке, вероятно, пришёлся удар из "Искандера". Через этот канал снабжалась не только южная группировка ВСУ, но и крупные формирования украинской армии в Донбассе.
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ТАСС / Эрик Романенко