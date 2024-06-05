ВС РФ, вероятно, ударили из "Искандера" по мосту в Затоке

Взрыв прогремел в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты, сообщает издание "Страна" . По данным местных пабликов, взрыв в районе Затоки было слышно даже в самой Одессе.

Каких-либо подробностей инцидента не приводится, официальных комментариев не поступало. Как сообщает "Военная хроника", по мосту в Затоке, вероятно, пришёлся удар из "Искандера". Через этот канал снабжалась не только южная группировка ВСУ, но и крупные формирования украинской армии в Донбассе.