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5 июня, 16:00

ВС РФ, вероятно, ударили из "Искандера" по мосту в Затоке

Взрыв произошёл в посёлке Затока Одесской области, разрушен мост

Взрыв прогремел в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты, сообщает издание "Страна". По данным местных пабликов, взрыв в районе Затоки было слышно даже в самой Одессе.

Каких-либо подробностей инцидента не приводится, официальных комментариев не поступало. Как сообщает "Военная хроника", по мосту в Затоке, вероятно, пришёлся удар из "Искандера". Через этот канал снабжалась не только южная группировка ВСУ, но и крупные формирования украинской армии в Донбассе.

Ранее украинские СМИ заявили о серии мощных взрывов в Днепре (бывший Днепропетровск). В Харькове тоже на днях прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Марина Калегина
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