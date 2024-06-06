На ПМЭФ озвучили перспективы льготных кредитов: как будут меняться ставки 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме обсудили изменения в ставках по льготным кредитам. Какие программы закроют, что будет со ставками и кому получить кредит станет легче? 6 июня, 09:07 Стало известно, как будут меняться ставки по кредитам. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Ценовая стабильность — необходимое условие для формирования умеренных долгосрочных ставок по кредитам. Об этом сообщила в ходе сессии Петербургского международного экономического форума глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что объёмы льготных кредитных программ в России надо сокращать. Их необходимо сделать точечными. Тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее.

— Казалось бы, это парадокс, но действительно люди берут кредиты от плохой жизни, когда не хватает доходов, и от хорошей жизни тоже — от того, что за счёт будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас, — отметила Эльвира Набиуллина.

При этом ЦБ беспокоит тенденция роста кредитов у людей с низким уровнем дохода. За прошлый год рост интереса к микрозаймам составил 34%. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это всё равно не очень большая сумма, то есть порядка 3% от розничных кредитов в банковской системе. Тем не менее темпы роста высокие. Центробанк предпринимал меры, чтобы их снизить, и это удалось.

— Эльвира Набиуллина правильно отмечает, что льготное кредитование представляет собой своего рода инъекцию для узкой отрасли, получающей доступ к более дешёвым деньгам. Однако это не решает глобальных проблем с высокими ставками в экономике. Её высказывания подтверждают, что до конца года ставки могут оставаться на высоком уровне. Именно поэтому возникают опасения по поводу эффективности льготного кредитования, — отметил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Ожидается, что теперь льготы будут предоставляться адресно, то есть наиболее уязвимым слоям населения, в частности семьям с детьми в возрасте до шести лет. Вероятно, другие банки будут постепенно повышать ставки вслед за общим трендом на рынке. Это повышение будет происходить не сразу, но вскоре мы увидим, что и другие банки подтянутся в этом направлении. Такое мнение высказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— С 1 июля важно будет обратить внимание на то, какие программы на строительство останутся в силе. Если льготные программы будут отменены или ставки по ним тоже повысятся, это может привести к некоторому снижению цен на рынке недвижимости. Тем не менее спрос на объекты стоимостью до 6–8 миллионов рублей будет сохраняться, так как у людей есть деньги для таких покупок, — пояснил Виктор Лукин.

Авторы Нина Важдаева