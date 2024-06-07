Космический промах: Почему ракета «Ангара» - не самый удачный выбор для полётов космонавтов Новая серия ракет-носителей создаётся в том числе как будущий транспорт для полётов экипажей на орбиту, но по этому поводу есть некоторая несостыковка, рассказали Life.ru в Институте космических исследований РАН. 7 июня, 05:35 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Роскосмос Меди, © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Ракеты серии «Ангара» не вполне подходят для полётов космонавтов на новых кораблях «Орёл», заявил Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, проблема заключается в несоответствии грузоподъёмности носителя и массы корабля.

- «Ангара» для корабля «Орёл», как бы это сказать, чуть-чуть тяжеловата. На низкую круговую орбиту она поднимает 24 тонны. Для сравнения, ракета «Союз» - около 8, даже меньше. А «Орёл» в штатном варианте примерно тонн 12 весит, - объяснил эксперт.

Космический корабль "Орёл" (художественное изображение). Фото © roscosmos.ru

Эксперт считает, что для нового корабля целесообразно иметь «промежуточный вариант», то есть ракету подходящей грузоподъёмности – такую, как «Зенит», которая поднимала на низкую околоземную орбиту 13,7 тонны. Натан Эйсмонт напомнил, что изначально эти ракеты создали как боковые ступени для сверхтяжёлой ракеты «Энергия» знаменитой системы «Энергия – Буран».

А современном аналогом «Зенита» можно считать ракету «Амур-СПГ» с её грузоподъёмностью 12,5 тонны, рассказал он. Напомним, для этого носителя планируют построить стартовый комплекс на космодроме «Восточный». Предполагается сделать её первую ступень многоразовой. Но даже без этого новаторства серьёзным вопросом является использование в качестве топлива сжиженного природного газа, то есть метана, охлаждённого до минус 160 градусов Цельсия.

Ракета-носитель "Амур-СПГ" Фото © Роскосмос ТВ / Youtube

- Это ведь тоже требует инфраструктуры для хранения, заправки. А её же нет. Это фактически криогенные технологии. Конечно, это решаемо, но это же нужно делать. Это означает больше расходов, и позже носитель будет готов, - подчёркивает доктор физико-математических наук.

В то же время стоит отметить, что недавно в РКК «Энергия» рассказали о планах повысить массу корабля «Орёл» до 19,5 тонн и сделать его «грузопассажирским»: рассчитанным на экипаж из четырёх человек (против двух в обычной конфигурации) и 2-3 тонны груза (против 750 килограммов в стандартном варианте). В таком случае грузоподъёмность «Ангары» становится для этого корабля, по всей видимости, правильной.

Интересно, что изначально «Орла» (раньше его называли «Федерацией») создавали для будущих межпланетных миссий и в первую очередь для пилотируемых полётов на Луну. Теперь же его адаптировали для пусков на низкую околоземную орбиту, то есть на Международную космическую станцию либо будущую национальную станцию РОС.

Для лунных экспедиций, помимо самого корабля, необходимы разгонные блоки, то есть «транспорт» для доставки его к Луне, и один из таких блоков вместе с топливом весит 50 тонн. Это означает необходимость ракеты сверхтяжёлого класса. Самый тяжелый вариант «Ангары» - «Ангара-А5 В» - имеет грузоподъёмность 37 тонн.

Авторы Адель Романенкова