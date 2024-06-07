Обугленное надгробие и чёрный памятник: В Воронеже осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Хоя

В Воронеже произошёл пожар на могиле основателя российской панк-рок-группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя). На опубликованных в местных пабликах снимках можно увидеть обугленное надгробие и закопчённый от огня памятник.

В Воронеже неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя). Фото © Telegram / Мой и твой Воронеж

Местные жители в комментариях пишут, что могилу осквернили намеренно: незадолго до происшествия там видели "подозрительных людей. Эту точку зрения разделяют и в мэрии города, однако там также допускают, что пожар на могиле музыканта мог произойти из-за зажжённой лампады.

"На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажжённой и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ ["Администрация городских кладбищ"], информация об инциденте уже есть в полиции", — рассказали журналистам в мэрии.