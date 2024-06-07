Что известно об убийстве активиста "Зов народа" Еговцева, который был грозой Галкина, Ивлеевой, "Би-2" Подразделение СК РФ по Московской области расследует убийство зампреда общественной организации "Зов народа" Антона Еговцева. Его зарезал сталкер, преследовавший жену Еговцева. Семья утверждает, что регулярно жаловалась в полицию, но никто не реагировал. 7 июня, 11:22 Коллаж © Life.ru Фото © VK / Антон Еговцев, © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff, © ТАСС / Михаил Терещенко

Что известно об обстоятельствах трагедии

Предполагаемым убийцей зампреда патриотической общественной организации "Зов народа" Антона Еговцева оказался инструктор по мотокроссу из подмосковной Лобни Дмитрий Матвеев. По данным телеграм-канала SHOT, он подкараулил общественника в подъезде с молотком и ножом в четверг вечером, когда тот возвращался из магазина.

Когда Еговцев зашёл внутрь, Матвеев на него напал и успел минимум семь раз ударить ножом. По словам друзей Антона, общественник занимался спортом и мог быстро справиться с обидчиком. Однако последнее время Еговцев был простужен и ослаблен. Тем не менее в ходе завязавшейся потасовки он сумел оказать сопротивление и даже ранил своего убийцу в предплечье.





Еговцев скончался от кровопотери до приезда медиков. Он якобы стучался к соседям и просил помощи, но ему никто не открыл. Возбуждено уголовное дело, им занимается Управление Следственного комитета по Подмосковью.

За что убили Еговцева

По данным телеграм-канала SHOT, Дмитрий Матвеев давно преследовал Еговцева, сталкерил его жену: "Закрывался в машине и проводил пальцем по горлу". Он утверждал, что любит Екатерину ещё со школы, где они вместе учились. Сама женщина его даже не помнит. Знакомые семьи говорят, что сталкер вскоре "слетел с катушек". Например, приходил домой к семье с цветами. Еговцевы выгоняли Матвеева, просили оставить их в покое, но он снова возвращался, караулил Екатерину в машине около подъезда.

Почему не помогла полиция

На самом деле трагедии можно было и избежать. Вечером перед убийством Еговцев и его супруга трижды звонили в полицию с заявлением об угрозах сталкера. Сначала, около девяти вечера, в отделение позвонила супруга Екатерина, она сообщила, что мужчина, который ранее её уже преследовал, сидит в машине возле подъезда. Второй раз позвонил в экстренные службы Антон, когда около одиннадцати вечера Матвеев начал угрожать. Третий звонок прошёл около двух часов ночи — в этот момент сталкер ломился в их дверь.

В МВД России по Московской области сообщили Life.ru, что не комментируют информацию о том, что их сотрудники в Лобне игнорировали обращения семьи Еговцевых. А в пресс-службе Следственного комитета уже сообщили, что ведомством "будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего".

Что известно о сталкере

Как и семья Еговцева, Антон Матвеев тоже жил в подмосковной Лобне. Перед тем как стать инструктором по мотокроссу, работал специалистом в медицинской компании. Впрочем, мотоспорт оказался гораздо более прибыльным мероприятием: известно, что покататься под руководством Матвеева приходили даже известные медийные люди. Впрочем, судя по данным в Интернете, какими-то особенными навыками спортсмен не отличался. Известно, что последняя гонка, в которой он участвовал, состоялась ещё в 2017 году в Ступине, тогда к финишу он пришёл 20-м.

Предполагаемый убийца Еговцева Дмитрий Матвеев занимался мотоспортом и тренировал всех желающих. Видео © Telegram / SHOT

Впервые на Еговцева он напал ещё пару месяцев назад. Тогда после драки в полиции со сталкером провели профилактическую беседу, но это не помогло. Спортсмен стал преследовать семью и караулил супругов у подъезда. В итоге решился на убийство.

После драки в подъезде раненого Матвеева доставили в больницу. Туда же приехала его мать. По её словам, сын лежал на кушетке и как будто ничего вокруг не слышал и не понимал.

Как жил погибший общественник

Антон Еговцев — ровесник Матвеева. Ему 37 лет, родом из Краснокамска, города в Пермском крае. В 2006 году был фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), находился в федеральном розыске. Позже работал в кондитерском цехе в Тюмени, занимался продажей строительных смесей в Интернете. А после начала СВО регулярно посещал Донбасс с гуманитарной миссией.

Похоже, семья жила небогато — последние годы в отношении Антона Еговцева пермскими судебными приставами велись четыре исполнительных производства на сумму более 130 тыс. рублей. Возможно, теперь с ФССП придётся разбираться вдове.

Еговцев известен как заместитель председателя и пресс-секретарь общественного патриотического движения "Зов народа". Оно занимается пропагандой здорового образа жизни, культурных ценностей, развитием института семьи, защитой истории и правозащитной деятельностью. А ещё жалобами на звёзд шоу-бизнеса, блогеров и прочих беглых из России селебов.

У Антона Еговцева остались жена Екатерина и дочь. Фото © Telegram / SHOT

В списках "обиженных" движением певицы Лолита и Ольга Бузова, Максим Галкин*, блогерша Настя Ивлеева, музыканты групп "Би-2" и Animal Jazz, художница Алиса Горшенина, писательница Людмила Улицкая*. В январе этого года "Зов народа" требовал возбудить уголовное дело против снявшего "Мастера и Маргариту" режиссёра Михаила Локшина, а также признать террористом и экстремистом писателя Виктора Шендеровича*.

В организации уже отреагировали на смерть своего пресс-секретаря: "Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Царствие небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!" — написали активисты "Зова народа" на своих страницах в соцсетях.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов