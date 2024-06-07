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Что известно об убийстве активиста "Зов народа" Еговцева, который был грозой Галкина, Ивлеевой, "Би-2"

Подразделение СК РФ по Московской области расследует убийство зампреда общественной организации "Зов народа" Антона Еговцева. Его зарезал сталкер, преследовавший жену Еговцева. Семья утверждает, что регулярно жаловалась в полицию, но никто не реагировал.

7 июня, 11:22
Коллаж © Life.ru Фото © VK / Антон Еговцев, © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff, © ТАСС / Михаил Терещенко

Коллаж © Life.ru Фото © VK / Антон Еговцев, © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff, © ТАСС / Михаил Терещенко

Что известно об обстоятельствах трагедии

Предполагаемым убийцей зампреда патриотической общественной организации "Зов народа" Антона Еговцева оказался инструктор по мотокроссу из подмосковной Лобни Дмитрий Матвеев. По данным телеграм-канала SHOT, он подкараулил общественника в подъезде с молотком и ножом в четверг вечером, когда тот возвращался из магазина.

Когда Еговцев зашёл внутрь, Матвеев на него напал и успел минимум семь раз ударить ножом. По словам друзей Антона, общественник занимался спортом и мог быстро справиться с обидчиком. Однако последнее время Еговцев был простужен и ослаблен. Тем не менее в ходе завязавшейся потасовки он сумел оказать сопротивление и даже ранил своего убийцу в предплечье.

  • Орудие убийства в подъезде, где погиб Антон Еговцев. Фото © Telegram / SHOT
    Орудие убийства в подъезде, где погиб Антон Еговцев. Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT

Орудие убийства в подъезде, где погиб Антон Еговцев. Фото © Telegram / SHOT

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Еговцев скончался от кровопотери до приезда медиков. Он якобы стучался к соседям и просил помощи, но ему никто не открыл. Возбуждено уголовное дело, им занимается Управление Следственного комитета по Подмосковью.

За что убили Еговцева

По данным телеграм-канала SHOT, Дмитрий Матвеев давно преследовал Еговцева, сталкерил его жену: "Закрывался в машине и проводил пальцем по горлу". Он утверждал, что любит Екатерину ещё со школы, где они вместе учились. Сама женщина его даже не помнит. Знакомые семьи говорят, что сталкер вскоре "слетел с катушек". Например, приходил домой к семье с цветами. Еговцевы выгоняли Матвеева, просили оставить их в покое, но он снова возвращался, караулил Екатерину в машине около подъезда.

Почему не помогла полиция

На самом деле трагедии можно было и избежать. Вечером перед убийством Еговцев и его супруга трижды звонили в полицию с заявлением об угрозах сталкера. Сначала, около девяти вечера, в отделение позвонила супруга Екатерина, она сообщила, что мужчина, который ранее её уже преследовал, сидит в машине возле подъезда. Второй раз позвонил в экстренные службы Антон, когда около одиннадцати вечера Матвеев начал угрожать. Третий звонок прошёл около двух часов ночи — в этот момент сталкер ломился в их дверь.

В МВД России по Московской области сообщили Life.ru, что не комментируют информацию о том, что их сотрудники в Лобне игнорировали обращения семьи Еговцевых. А в пресс-службе Следственного комитета уже сообщили, что ведомством "будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего".

Что известно о сталкере

Как и семья Еговцева, Антон Матвеев тоже жил в подмосковной Лобне. Перед тем как стать инструктором по мотокроссу, работал специалистом в медицинской компании. Впрочем, мотоспорт оказался гораздо более прибыльным мероприятием: известно, что покататься под руководством Матвеева приходили даже известные медийные люди. Впрочем, судя по данным в Интернете, какими-то особенными навыками спортсмен не отличался. Известно, что последняя гонка, в которой он участвовал, состоялась ещё в 2017 году в Ступине, тогда к финишу он пришёл 20-м.

Предполагаемый убийца Еговцева Дмитрий Матвеев занимался мотоспортом и тренировал всех желающих. Видео © Telegram / SHOT

Впервые на Еговцева он напал ещё пару месяцев назад. Тогда после драки в полиции со сталкером провели профилактическую беседу, но это не помогло. Спортсмен стал преследовать семью и караулил супругов у подъезда. В итоге решился на убийство.

После драки в подъезде раненого Матвеева доставили в больницу. Туда же приехала его мать. По её словам, сын лежал на кушетке и как будто ничего вокруг не слышал и не понимал.

Как жил погибший общественник

Антон Еговцев — ровесник Матвеева. Ему 37 лет, родом из Краснокамска, города в Пермском крае. В 2006 году был фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), находился в федеральном розыске. Позже работал в кондитерском цехе в Тюмени, занимался продажей строительных смесей в Интернете. А после начала СВО регулярно посещал Донбасс с гуманитарной миссией.

Похоже, семья жила небогато — последние годы в отношении Антона Еговцева пермскими судебными приставами велись четыре исполнительных производства на сумму более 130 тыс. рублей. Возможно, теперь с ФССП придётся разбираться вдове.

Еговцев известен как заместитель председателя и пресс-секретарь общественного патриотического движения "Зов народа". Оно занимается пропагандой здорового образа жизни, культурных ценностей, развитием института семьи, защитой истории и правозащитной деятельностью. А ещё жалобами на звёзд шоу-бизнеса, блогеров и прочих беглых из России селебов.

У Антона Еговцева остались жена Екатерина и дочь. Фото © Telegram / SHOT

У Антона Еговцева остались жена Екатерина и дочь. Фото © Telegram / SHOT

В списках "обиженных" движением певицы Лолита и Ольга Бузова, Максим Галкин*, блогерша Настя Ивлеева, музыканты групп "Би-2" и Animal Jazz, художница Алиса Горшенина, писательница Людмила Улицкая*. В январе этого года "Зов народа" требовал возбудить уголовное дело против снявшего "Мастера и Маргариту" режиссёра Михаила Локшина, а также признать террористом и экстремистом писателя Виктора Шендеровича*.

В организации уже отреагировали на смерть своего пресс-секретаря: "Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Царствие небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!" написали активисты "Зова народа" на своих страницах в соцсетях.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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