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7 июня, 09:17

Захарова предупредила украинцев, к какой катастрофе их готовят с помощью языкового закона

Захарова: Закон об английском языке готовит Украину к западной оккупации

Закон о статусе английского языка на Украине готовит страну к оккупации Западом. Такое мнение озвучила в пятницу, 7 июня, официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях ПМЭФ.

"Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории, по-другому это не назовёшь", — сказала она.

Закон, о котором идёт речь, Верховная рада приняла на днях во втором чтении. Документ определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык. В их числе и чиновники, и силовики, и военнослужащие-контрактники офицерского, сержантского и старшинского состава. Английский язык будет обязательно преподаваться в старших группах детсадов, в средней школе, ПТУ и университетах Украины.

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EPA / ANATOLY MALTSEV

Марина Калегина
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