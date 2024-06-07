Закон о статусе английского языка на Украине готовит страну к оккупации Западом. Такое мнение озвучила в пятницу, 7 июня, официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях ПМЭФ.

"Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории, по-другому это не назовёшь", — сказала она.

Закон, о котором идёт речь, Верховная рада приняла на днях во втором чтении. Документ определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык. В их числе и чиновники, и силовики, и военнослужащие-контрактники офицерского, сержантского и старшинского состава. Английский язык будет обязательно преподаваться в старших группах детсадов, в средней школе, ПТУ и университетах Украины.