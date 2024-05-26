Россиянам раскрыли простые способы изучения английского языка

Чтобы изучение английского языка не вгоняло в стресс, нужно внедрять его в повседневную рутину. Как отметила методист Марина Евстратова, начать можно с малого, например потреблять контент на изучаемом языке и перевести на него свой телефон, так как в таком случае будет формироваться связь между самим словом и его значением, а не только запоминание новой лексики.

Помимо того, специалист посоветовала проходить тесты на иностранном языке для лучшего его усвоения. По её словам, плюсом такого метода является возможность узнать множество слов из лёгкой лексики, используемой в повседневном общении. Также она считает, что для этих целей подойдёт шопинг или поиск странных вещей в магазинах на зарубежных платформах.

"Если задача не прокачивать словарный запас, а разговорная практика, то можно воспользоваться разговорными онлайн-клубами. В них можно пообщаться, даже если нет большого запаса времени. Например, сервис 15-минутных разговорных занятий Talks. На нём можно побеседовать на любую тему с незнакомцем, а если вы не знаете, с чего начать разговор, то в сервисе есть подсказки, которые помогут справиться с разговорным барьером", — рассказала методист "Газете.ru".

Также эксперт считает, что ищущим новых знакомств людям помогут разговорные клубы. Там присутствует модератор, а ещё можно обсудить различные злободневные темы. Кому это не помогло, методист посоветовала потреблять контент на изучаемом языке — подписаться на различные зарубежные каналы в социальных сетях и мессенджерах, а ещё можно смотреть фильмы на иностранном, чтобы получить аудиовизуальное понимание.

В заключение методист подчеркнула, что ещё не придумали универсального способа изучения английского языка, который подойдёт всем. Есть множество подходов к этому, которые желающие должны примерить на себя, чтобы понять, подойдёт он им или нет.

"Стоит помнить, что любой метод должен отвечать трём критериям: быть полезным, удобным и приятным для вас лично", — подытожила Евстратова.