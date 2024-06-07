Что происходит сегодня на Украине: новые места мобилизации, недемократичный режим Зеленского и самолёты из Франции Киевский режим может получить новый пакет помощи, но взять в руки оружие желания нет ни у кого, тем более что США готовят Украину к переговорам. 7 июня, 12:00 Зеленский с военнослужащими ВСУ. Обложка © ТАСС / ABACA

Ужесточение мобилизации

К мобилизации украинцев подключились и местные пограничники. Теперь они дежурят на железнодорожных станциях. На такой шаг они пошли, потому что беглецы начали выдавать себя за путешественников.

— Многие правонарушители маскируются под туристов и под намерением посетить Говерлу или другие туристические места пытаются незаконно пересечь границу, — заявил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник.

Теперь получить повестку можно на станциях Ворохта, Татаров и Вороненко. Это уже вызвало шквал критики. Подход сотрудников ТЦК к мобилизации вызывает всё больше агрессии среди украинцев. Участились случаи нападения на военкомов. Дело доходит до драк.

— Военнослужащие на законных основаниях попросили у мужчины военно-учётные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из них, — сообщил киевский военкомат о последнем случае на границе.

Мужчина был задержан. Им оказался военнослужащий, дезертировавший больше года назад. Теперь ему грозит тюрьма. Но лучше сидеть в тюрьме, чем под российскими снарядами. Сами тэцэкашники говорят, что они часто сталкиваются с враждебным отношением к ним. Британцы отмечают, что жители украинской столицы разбегаются при виде военкомов — много случаев применения насилия.

— Больше всего бросается в глаза то, что жители подконтрольных киевскому режиму территорий начали вполне открыто противостоять ТЦК. Ничего подобного ранее на Украине массово не было: если в 2022 и 2023 годах всё обычно сводилось к бегству от работников военкоматов, то теперь люди уже заступаются за захваченных ими граждан и даже нападают на сотрудников ТЦК, — пишет "Рыбарь".

Сколько ещё мобилизуют в ВСУ

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко назвал число людей, которые пополнят ряды ВСУ в 2024 году.

— Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100–110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев, — говорит парламентарий.

Где взять такое количество? Во-первых, можно снизить призывной возраст. Во-вторых, грести всех, даже тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры. Так происходит в Черновцах. Мэр города Роман Кличук заявил, что за последнюю неделю повестки получили 52 сотрудника водоканала, 25 человек из троллейбусного управления и 70 работников рынка.

Новый пакет помощи

РСЗО HIMARS на Украине. Фото © ТАСС / Tytus Zmijewski

Агентство Associated Press сообщает, что США готовятся передать новый пакет помощи Украине. В него могут быть включены боеприпасы для HIMARS, а также ракета Hawk, ЗРК Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронетехника и катера. Общая сумма поставки составляет 225 миллионов долларов. О поставках истребителей заявил президент Франции.

— Завтра мы начнём новое сотрудничество и объявим о передаче самолётов Mirage 2000-5, — сказал Эмманюэль Макрон.

Первоначально говорилось, что Украина получит пять самолётов, а пилотов подготовят до конца года. Канал "Воевода вещает" утверждает, что лётчиков уже обучают. И даже назвал имя пилота.

— Сегодня Макрон не сказал ничего нового. Они готовят их давно, — подытожил автор.

Отсутствие демократии

Западная пресса с удивлением узнала, что на Украине нет демократии. Такой вывод авторы издания Interia сделали после изучения результатов опроса Киевского международного института социологии. Согласно данным КМИС, 43% граждан Украины заявили, что состояние демократии в стране ухудшилось за пять лет президентства Владимира Зеленского. При этом большинство считает, что виной этому не военные действия, а политика властей. Польское издание также напомнило, что срок полномочий "слуги народа" истёк, а новых выборов не было.

— Новые президентские выборы не были назначены из-за военного положения на Украине. Опрос, проведённый в марте этого года, показал, что Владимир Зеленский проиграет выборы, а его место займёт генерал Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами, — говорится в статье.

Интересно, что такая заметка появилась именно в польской прессе, где до этого Зеленского боготворили. Это плохой звонок для него.

Трамп сливает Украину

Предвыборная речь экс-президента США Дональда Трампа. Фото © ТАСС / ALLISON DINNER

Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп заявил, что закончит вооружённый конфликт на Украине ещё до официального вступления в должность.

— Я разберусь с этим и улажу конфликт на Украине к тому моменту, когда вступлю в должность. Как у избранного президента, у меня будет много власти, — сказал потенциальный кандидат на должность главы государства.

По его словам, действующий президент США Джо Байден, разрешая удары по России, подталкивает мир к третьей мировой войне. Сам Байден считает, что обстрелы российской территории не приведут к большой войне. На Украине уверены, что решение Байдена принимается для того, чтобы подтолкнуть к переговорам Россию, а заявления Трампа — предвыборная история.

— Вот они сейчас условно ударят по каким-то центрам, кроме Москвы, наши ударят. С точки зрения американцев, это вот калиточка открыта — и вы можете зайти в переговорный процесс. Кроме того, есть согласованная позиция между Путиным и Байденом, — считает экс-депутат Игорь Мосийчук.

Бывший парламентарий уверен, что Россия и США давно договорились о нейтральном статусе Украины. Что скрывать? Россию это бы полностью устроило, важно только забрать русские территории, находящиеся под контролем киевского режима.

Авторы Даниил Черных