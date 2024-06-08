Неопознанный объект: Из космоса не первый год приходит странный радиосигнал Характеристики этого радиосигнала не позволяют уверенно причислить его источник к какому-либо естественному явлению во Вселенной. 7 июня, 22:41 Сигнал из космоса был получен 15 октября 2022 года радиотелескопом ASKAP, расположенным на западе Австралии. Обложка © Шедеврум

По опубликованным данным, сигнал был получен 15 октября 2022 года радиотелескопом ASKAP, расположенным на западе Австралии. В это время астрономы наблюдали совершенно другой объект и вдруг заметили рядом с ним некое медленное "мигание" в направлении созвездия Лисички. Они слушали это мигание шесть часов подряд, потом наблюдали с помощью другого радиотелескопа (MeerKAT, в Африке) и вот какую картину получили: идёт пульсация очень интенсивным радиосигналом с интервалом от 10 до 50 секунд, при этом поступает излучение слабое, но гораздо более учащённое, каждые 370 миллисекунд. И всё это перемежается паузами полной тишины. Радиоастрономы вычислили, что испускающий всё это объект вращается вокруг своей оси медленно — один оборот совершает почти за 54 минуты. Считай, практически час. И всё это крайне непохоже ни на что понятное науке.

А что же науке понятно? Науке понятно, что звёзды в качестве термоядерных реакторов не вечны, они перегорают, и тогда этот старый реактор, то есть ядро звезды, с прекращением термоядерных процессов неизбежно начинает сжиматься и в итоге сжимается до той степени, до какой его только способна сжать его же собственная гравитация. А оболочка звезды сбрасывается в окружающее пространство. Так происходит абсолютно со всеми звёздами, просто в зависимости от массы происходит по-разному. У нашего Солнца и вообще у всех карликовых, маломассивных звёзд мантия сойдёт тихо и спокойно, а ядро сколлапсирует до размеров примерно, скажем, с Луну, если не меньше: достигнет диаметра всего двух-трёх тысяч километров. То есть получится звезда, которая, собственно говоря, меньше планет. Такое бывшее звёздное ядро называется белым карликом.

Сравнение размеров белого карлика и Луны. Фото © new.nsf.gov

Но если звезда при жизни весила, допустим, полтора десятка Солнц, то завершение её термоядерной жизнедеятельности происходит эффектно — со вспышкой, которую видно по всей галактике и которая называется взрывом сверхновой. Принцип умирания ровно такой же, как и у скромных звёзд: мантия сбрасывается, ядро сжимается. Только сжимается уже даже не до диаметра в тысячи километров, не до белого карлика размером с Луну, а ещё гораздо хуже — до размера Москвы или какого-нибудь другого большого города. И в этом шарике может быть упакована масса двух Солнц. В одной чайной ложке — целый Эверест. От такого давления внутри разрушаются сами атомы и получается сгусток почти одних сплошных нейтронов с небольшой добавкой протонов. Поэтому такое чудовище и называется нейтронной звездой. А второе его название — пульсар. Он интенсивно вращается и пульсирует идущими из его полюсов ритмичными радиосигналами: ось вращения ходит, как у юлы, поэтому полюса то показываются, то уходят из поля зрения, отчего и получается при наблюдении такой пульс.

Художественное изображение нейтронной звезды (пульсара). © Giphy

Есть и третий, самый крайний вариант того, во что может по смерти звезды превратиться её ядро: оно может схлопнуться в чёрную дыру. Но чёрные дыры как минимум вращаются вокруг себя со скоростью, сопоставимой со скоростью света, а не один оборот в час. А если, к примеру, радиоизлучение исходит от носящегося вокруг чёрной дыры вещества, то у чёрной дыры в центре Млечного Пути это излучение пульсирует с интервалом 76 минут, а не 50 секунд или 370 миллисекунд. Поэтому по поводу загадочного объекта ASKAP J1935+2148, который услышан австралийским ухом, рассматривают два варианта: либо пульсар, либо белый карлик. Но и с этими вариантами большие проблемы.

Дело в том, что качество этих радиосигналов таково, что для такого излучения требуется, чтобы у источника было чрезвычайно мощное магнитное поле. В принципе, и нейтронные звёзды, и белые карлики действительно бывают очень магнитными. Если таким свойством обладает пульсар, то он называется магнетаром, а если белый карлик — то магнитным белым карликом. Тут важно учесть, что пульсар бывает магнетаром, когда он только-только возник, то есть на ранних этапах, а потом у него магнитное поле ослабевает, а с белым карликом, наоборот, он становится магнитным со временем.

Так что мы из этого получаем? Если это магнетар, то есть новорождённая нейтронная звезда, то почему же она так вяло вращается? Нейтронной звезде в молодости полагается выделывать сотни оборотов в секунду. А если это уже пожилая нейтронная звезда, то откуда у неё такое магнитное поле? Ей при такой своей медлительности уже и радиоволны излучать не должно оставаться сил.

А с магнитным белым карликом ситуация такова, что настолько мощного магнитного поля у белых карликов ещё никогда не видели. Астрономы вообще не припоминают, чтобы одинокий белый карлик устраивал такое радиовещание. В принципе, есть, например, такой вариант, что там на самом деле две карликовых звезды и одна другую поедает, а от этого идёт радиоизлучение, но тогда оно всё равно должно быть гораздо слабее, чем наблюдается. К тому же приблизительно предполагаемый радиус источника даже для белого карлика явно великоват: самый минимум — 0,14 радиуса Солнца, это слишком много. Было бы 0,014 — было бы нормально.

Загадочный объект находится от нас на расстоянии примерно от 14 до 17 тысяч световых лет. Пока учёные больше склоняются к тому, что это всё-таки такой непонятный магнетар. Конечно, они продолжат расследование: может быть, там действительно скрывается какая-то звезда-компаньон и она так удивительно влияет. Пока вся эта история выглядит так, что наука получила именно то, к чему и стремится, ради чего существует: она столкнулась с неизвестным.

Авторы Адель Романенкова