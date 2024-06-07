Политолог обратила внимание на важные акценты в выступлении Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума стало одним из ключевых событий: прозвучали как концептуальные тезисы, значимые для понимания экономической ситуации в мире в целом, так и очень конкретные предложения, направленные на поддержку граждан нашей страны. Об этом Life.ru заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. По её словам, глава государства мыслил в логике, заданной в Послании Федеральному собранию и новом указе о национальных целях развития России.

Эксперт особо отметила заявление Путина о задаче по вхождению России в четвёрку крупнейших экономик мира.

"Здесь стоит обратить внимание на очень важный акцент, сделанный Владимиром Владимировичем, — смысл не в формальном выходе на четвёртую строчку в рейтинге. Смысл в том, чтобы свои лидирующие позиции постоянно подтверждать и усиливать. Важнейший сигнал о том, по какому принципу будет развиваться российская экономика — по принципу динамичного развития. Вклад в это делают и участники ПМЭФ-2024 — и в части активной работы бизнес-сообщества, и в части региональных соглашений", — сказала Кислицына.

Что касается конкретных предложений, озвученных президентом, то политолог выделила их социально ориентированный характер. Повестка форума — экономическая, но приоритет президентской политики — это благополучие граждан, которое с экономикой, безусловно, связано, добавила Кислицына.

"В частности, глава государства предложил расширить семейную ипотеку на малые города. Значимый вклад в равномерное развитие всей страны вне зависимости от статуса территории — качество жизни должно расти не только в мегаполисах, но и в малых городах. Ещё одно важнейшее предложение — индексация пенсий для работающих пенсионеров. Это про адресную поддержку конкретных социальных групп и вклад в повышение уровня жизни", — заключила политолог.