В атаках ВСУ в сторону Крыма увидели опасность для Запорожской АЭС Балицкий: ВСУ создают угрозу для Запорожской АЭС, атакуя ракетами Крым 9 июня, 18:35 ВСУ создают угрозу для Запорожской АЭС, атакуя ракетами Крым. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинская армия, отправляя ракеты в направлении Крыма, создаёт серьёзные угрозы для Запорожской АЭС. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в интервью РИА "Новости" во время ПМЭФ.

"Станция находится в зоне риска — это факт. Потому что ракеты, которые летят в сторону Крыма, Storm Shadow, предположим, пролетая над станцией, даже если она случайно сбилась с курса, была нами сбита и упала на АЭС или ещё что-то — это всё равно угроза. И тогда снимаются практически все защиты", — пояснил он.

По его словам, есть вероятность, что украинская ракета может поразить ядерный реактор, и тогда предсказать последствия будет уже невозможно. Балицкий добавил, что Россия прилагает максимальные усилия для защиты ЗАЭС, однако из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ невозможно дать никаких гарантий безопасности.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся нестабильной. Он подчеркнул, что на станции все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ частично или полностью нарушены.

Авторы Татьяна Миссуми