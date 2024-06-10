Российский артиллерист рассказал о новой тактике контрбатарейной борьбы ВСУ
Боец ВС РФ: ВСУ пытаются использовать стаи дронов против российской артиллерии
Украинская армия пытается применить тактику ударов "стаями" дронов для контрбатарейной борьбы на Купянском направлении. Об этом сообщил командир боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии войсковой группировки "Запад", позывной Саня-Саня.
"После того как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летят четыре-пять камикадзе, понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Всё изменилось. Прогресс движется, и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов [воздушного наблюдения] выезжают с нами, их [дроны] уничтожают", — цитирует российского военнослужащего РИА "Новости".
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Навлинским районом Брянской области. По словам главы региона, никто не пострадал, кроме того, атака не привела к разрушениям на земле. Экстренные службы работают на месте происшествия.
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