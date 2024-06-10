Российский артиллерист рассказал о новой тактике контрбатарейной борьбы ВСУ

"После того как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летят четыре-пять камикадзе, понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Всё изменилось. Прогресс движется, и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов [воздушного наблюдения] выезжают с нами, их [дроны] уничтожают", — цитирует российского военнослужащего РИА "Новости".