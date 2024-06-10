Извинения через 3, 2, 1...: "Писающий мальчик" вышел на связь после осквернения священной горы на Алтае Справившим нужду с перевала на Алтае оказался блогер, он уже принёс извинения 10 июня, 14:08 Алексей Шум. Обложка © SHOT

Справившим нужду со священного перевала Кату-Ярык на Алтае оказался блогер из Новосибирска Алексей Шум. Он сам вышел на связь, как только его непристойное видео разошлось в Сети и вызвало массовое осуждение, и принёс извинения за свою неуместную шутку.

Алексей Шум извинился за осквернение горы на Алтае. Видео © SHOT

"Приношу извинения перед местными жителями, всеми любителями природы и путешествий и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, это для меня стало сюрпризом, моё чувство юмора оказалось очень неуместным", — сказал Шум.

Он уже удалил со своей страницы видео, где оскверняет священный перевал, и признался, что даже родственники осудили его за поступок. Тем временем врио главы Республики Алтай Андрей Турчак предложил "писающему мальчику" впредь не забывать, что для алтайцев их регион — это дом, а значит, вести себя там надо с уважением к традициям.

"Для "писающего мальчика" на перевале Кату-Ярык: Алтай для местных жителей — дом. А в гостях надо вести себя подобающе. И с уважением — к хозяевам", — написал Турчак в телеграм-канале.

Напомним, в Сети разошлось видео, на котором мужчина справляет нужду с перевала Кату-Ярык Улаганского района на Алтае. Местные жители сочли это оскорблением и обратились в полицию, так как гора считается священной. Полиция начала проверку. По данным следствия, нарушителем оказался 31-летний житель Новосибирска.

Авторы Татьяна Миссуми