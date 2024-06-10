Новосибирец справил нужду в священном месте на Алтае, и теперь ему придётся объясняться с полицией Турист из Новосибирска осквернил перевал Кату-Ярык на Алтае, его ищет полиция 10 июня, 08:41 VK / ЧП Новосибирск

На Алтае турист справил нужду с перевала Кату-Ярык Улаганского района, местные жители сочли это оскорблением и обратились в полицию, так как гора считается священной. Начата проверка. Об этом рассказали в УМВД РФ по региону.

Турист осквернил святое место на Алтае. Видео © VK / ЧП Новосибирск

"Руководством ОМВД России по Улаганскому району было принято решение о проведении проверки по данному факту с целью дать правовую оценку действиям мужчины, запечатлённого на видео", — отмечается в заявлении.

На кадрах, появившихся в Сети, турист в компании двух девушек прогуливается по перевалу, после чего в шутку решает осквернить место. Его спутницы смеются и подбадривают "смельчака" криками. По данным правоохранителей, нарушителем оказался 31-летний житель Новосибирска. Сейчас устанавливается его местонахождение, мужчине грозит ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Воронеже произошёл пожар на могиле основателя российской панк-рок-группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хой). На опубликованных в местных пабликах снимках можно увидеть обугленное надгробие и закопчённый от огня памятник. Поклонники обратились в полицию с просьбой найти вандалов, устроивших пожар.

Авторы Татьяна Миссуми