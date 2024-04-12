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12 апреля, 12:16

Пьяный турист справил нужду на Вечный огонь в Севастополе

В Севастополе полиция задержала мужчину, который осквернил Вечный огонь

В Севастополе полиция оперативно задержала туриста, который осквернил Вечный огонь. Приезжий справил нужду на мемориал героев, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Управление МВД России по городу.

Турист помочился на Вечный огонь в Севастополе. Видео © Управление МВД России по г. Севастополю

"36-летний приезжий справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов, тем самым затушив его, после чего ушёл в неизвестном направлении. Очевидцем инцидента стал молодой человек, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы", — рассказали в управлении и опубликовали видео инцидента.

Злоумышленника вскоре задержали и доставили в отделение. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Своему поведению он вменяемое объяснение дать не смог, но раскаялся и попросил прощения. В отношении него завели уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершённые публично".

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Ранее сообщалось, что житель Тувы предстанет перед судом за то, что справил нужду на Вечный огонь в Новосибирске в ноябре прошлого года. По словам нарушителя, он заключил спор с приятелем, что сможет совершить такой низкий поступок.

Обложка ©

Управление МВД России по г. Севастополю

Андрей Бражников
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