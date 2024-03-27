Россиянин на спор справил нужду на Вечный огонь в Новосибирске и попал под суд

Житель Тывы предстанет перед судом за то, что справил нужду на Вечный огонь в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области, расследование уголовного дела против 21-летнего молодого человека завершено.

Житель Тывы справил нужду на Вечный огонь в Новосибирске. Видео © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

"Зампрокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Тыва. Он обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 23 ноября прошлого года парень, находясь в состоянии опьянения, подошёл к чаше с Вечным огнём и справил туда свою нужду. Его действия, как видно, попали на камеры видеонаблюдения. По данным местных пабликов, обвиняемый заключил идиотский спор с другом. Суть пари — выяснить, можно ли погасить Вечный огонь, помочившись за него.