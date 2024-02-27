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27 февраля, 17:22

В Калининграде парочка устроила пикник с алкоголем и танцами у Вечного огня

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник у Вечного огня

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник с алкоголем у Вечного огня. Подробности инцидента, который произошёл в ночь на 27 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник у Вечного огня. Видео © VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

"Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", — говорится в сообщении росгвардейцев.

Пляски и пикник парочки заметили операторы "Безопасного города" и сообщили об этом в правоохранительные органы, по горячим следам туристов задержали. При них обнаружили украденную корзину с цветами. Злоумышленников — 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца — доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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Ранее Life.ru сообщал, что во Владикавказе полиция задержала женщину, осквернившую могилы бойцов СВО. По данным правоохранителей, в момент совершения преступления дебоширка была пьяна, а на местах захоронений искала спиртное.

Обложка ©

Кадр из видео VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

Наталья Исакова
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