В Калининграде парочка устроила пикник с алкоголем и танцами у Вечного огня

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник с алкоголем у Вечного огня. Подробности инцидента, который произошёл в ночь на 27 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник у Вечного огня. Видео © VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

"Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", — говорится в сообщении росгвардейцев.

Пляски и пикник парочки заметили операторы "Безопасного города" и сообщили об этом в правоохранительные органы, по горячим следам туристов задержали. При них обнаружили украденную корзину с цветами. Злоумышленников — 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца — доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.