Актёр осквернил Вечный огонь в Ленобласти и примерил "роль русского злодея" в видео для СК Актёр прикурил от Вечного огня в Ленобласти, возбуждено уголовное дело 12 апреля, 08:21 Мужчина, прикуривший от Вечного огня в Ленинградской области. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

В Ленинградской области 29-летний мужчина прикурил от Вечного огня в сквере Победы, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения. Кадры с камер уличного наблюдения публикует "Mash на Мойке".

Мужчина прикурил от Вечного огня в Киришах Ленинградской области. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

Инцидент произошёл в Киришах, на видео подозреваемый уверенно подходит к Вечному огню, спокойно наклоняется и прикуривает. Теперь ролик с новой "ролью русского злодея" изучают правоохранители. Но для нарушителя это не впервые. Он уже был судим за грабёж 14 лет назад. Сейчас мужчина называет себя успешным актёром, снимаясь в массовках.

Ранее сообщалось, что житель Тывы предстанет перед судом за то, что справил нужду на Вечный огонь в Новосибирске в ноябре прошлого года. По словам нарушителя, он заключил спор с приятелем, что сможет совершить такой низкий поступок.

Авторы Татьяна Миссуми