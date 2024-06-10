Двое украинских пограничников приговорены к 17 годам за захват судна "Норд"

Верховный суд Крыма вынес приговор двоим украинским пограничникам за то, что те захватили российское рыболовное судно "Норд" в Азовском море в 2018 году. Их приговорили к тюремному заключению сроком на 17 лет.

"Верховный суд Республики Крым признал осуждённых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима", — сказано в тексте сообщения.

По информации суда, двоих сотрудников госпогранслужбы Украины признали виновными в присвоении российского рыболовного судна и в похищении его экипажа, совершённом по предварительной договорённости. Отмечается, что они также угрожали рыбакам оружием.