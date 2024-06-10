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10 июня, 14:51

Двое украинских пограничников приговорены к 17 годам за захват судна "Норд"

Российское рыболовное судно "Норд". Фото © Государственная пограничная служба Украины.

Российское рыболовное судно "Норд". Фото © Государственная пограничная служба Украины.

Верховный суд Крыма вынес приговор двоим украинским пограничникам за то, что те захватили российское рыболовное судно "Норд" в Азовском море в 2018 году. Их приговорили к тюремному заключению сроком на 17 лет.

"Верховный суд Республики Крым признал осуждённых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима", — сказано в тексте сообщения.

По информации суда, двоих сотрудников госпогранслужбы Украины признали виновными в присвоении российского рыболовного судна и в похищении его экипажа, совершённом по предварительной договорённости. Отмечается, что они также угрожали рыбакам оружием.

"Согласно приговору суда, осуждённые, будучи сотрудниками государственной пограничной службы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в её состав Республики Крым и города Севастополя", — отметили в суде.

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История приключилась в марте 2018 года, когда фигуранты со своими подельниками из погранвойск устроили вооружённый захват российского рыболовного судна "Норд" и членов его экипажа в Азовском море, где те совершенно законно рыбачили. Угрожая расправой и оружием, украинцы отогнали судно в порт Бердянска. Украина позволила экипажу покинуть страну только к концу июля. Последним оттуда выбрался капитан судна Владимир Горбенко, которого отпустили в Крым в феврале — спустя год после захвата "Норда".

Владимир Озеров
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