ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 05:24

В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: Украинский конфликт переходит на новую фазу

Украинский конфликт выходит на новую фазу. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Ситуацию на фронте для киевского режима он назвал очень напряжённой: людей у ВСУ не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.

"Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", — приводит его слова РИА "Новости".

Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным
Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце мая президент Соединённых Штатов Джо Байден тайно дал Киеву добро на совершение атак по территории России с использованием американских вооружений. Позже эти сведения официально подтвердили и в Киеве. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев не остался в стороне от этой ситуации и предупредил, что ВС РФ будут ликвидировать вооружения НАТО, расположенные не только на украинской территории, но и в любой локации, из которой совершат атаку по Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров