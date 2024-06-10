В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине
Глава парламента Крыма Константинов: Украинский конфликт переходит на новую фазу
Украинский конфликт выходит на новую фазу. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Ситуацию на фронте для киевского режима он назвал очень напряжённой: людей у ВСУ не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.
"Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Life.ru рассказывал, что в конце мая президент Соединённых Штатов Джо Байден тайно дал Киеву добро на совершение атак по территории России с использованием американских вооружений. Позже эти сведения официально подтвердили и в Киеве. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев не остался в стороне от этой ситуации и предупредил, что ВС РФ будут ликвидировать вооружения НАТО, расположенные не только на украинской территории, но и в любой локации, из которой совершат атаку по Российской Федерации.
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