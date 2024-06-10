В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

Украинский конфликт выходит на новую фазу. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Ситуацию на фронте для киевского режима он назвал очень напряжённой: людей у ВСУ не хватает, поэтому командование нацелено сделать акцент на ударах по территории России западным оружием.

"Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу", — приводит его слова РИА "Новости".