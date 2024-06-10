От чая до подушки: Россиянам назвали 8 причин, из-за которых наутро может раскалываться голова

Головная боль является одной из самых распространённых проблем, с которыми каждый сталкивается практически ежедневно. Она может сказаться на продуктивности, ухудшить качество жизни, влиять на настроение. Часто россияне жалуются на головную боль после сна. Врач-невролог Зиярат Исакова рассказала, с чем может быть связан этот симптом.

Неправильное положение тела во время сна. По словам собеседницы "Газеты.ru", во время сна мышцы и позвоночник должны находиться в расслабленном состоянии. Помешать этому могут неудобная подушка или матрас.

Продолжительность сна. Слишком короткий или, наоборот, длительный сон — ещё одна причина головной боли. Дефицит сна приводит к накоплению усталости, а длительный — нарушает биоритмы.

Нарушения дыхания или апноэ. Эти проблемы могут вызвать недостаток кислорода или частые пробуждения. Головная боль может наступить из-за этого сразу после пробуждения.

Скрежет зубами или бруксизм. В этом случае во сне перенапрягаются жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Наутро голова может раскалываться в области висков.

Психологические факторы. Депрессия или различные тревожные расстройства могут стать причиной нарушения цикла сна. Организм до конца не восстанавливается, поэтому наутро голова может болеть. В этом случае стоит минимизировать стресс и работать над психологическим здоровьем, советует Исакова.

Обезвоживание. Ночью организм теряет влагу путём дыхания и потоотделения. Важно употреблять больше жидкости перед сном, а также поддерживать водный баланс в течение дня.

Алкоголь и кофеин. Спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды и обезвоживают организм, а кофеин работает на сужение сосудов. Лучше не употреблять кофе или алкоголь на ночь.

Воспалительные процессы. Инфекционные заболевания, которые связаны с носовыми пазухами и вызывают насморк и затруднение дыхания, — ещё одна причина плохого сна. Нужно непременно проходить лечение и бороться с заложенностью носа, которая приводит к головным болям.

Как подчёркивает невролог Исакова, различные болезни по типу мигрени и кластерных головных болей тоже могут обостряться после сна. В этих случаях нужно наблюдаться у врача и проходить лечение.

"Головная боль после сна может иметь множество причин — от банального неудобства во время сна до серьёзных медицинских состояний. Важно обратить внимание на сопутствующие симптомы и при необходимости обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения", — советует врач.