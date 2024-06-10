"Не принимал такой, какая есть": Остроумова рассказала о проблемах с Гафтом в самом начале отношений

Народная артистка России Ольга Остроумова и актёр Валентин Гафт прожили в браке 25 лет. Однако, по словам звезды "Любви земной", в самом начале отношений возлюбленный не хотел принимать её такой, какая она есть.

Остроумова рассказала, что женщины, с которыми Гафт встречался до неё, постоянно требовали денег и подарков, поэтому к другой модели отношений артист привыкнуть не мог.

"Я помню, он лежит на даче на диване и говорит: "Нет, мы не подходим друг другу!" — поделилась Остроумова в беседе с "Вечерней Москвой".

После таких заявлений звезда фильма "А зори здесь тихие" говорила мужу, что очередное подобное высказывание приведёт к разрыву. Только через несколько лет совместной жизни супруг начал ценить заботу — и всё наладилось, отметила артистка.