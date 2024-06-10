"Не принимал такой, какая есть": Остроумова рассказала о проблемах с Гафтом в самом начале отношений
Актриса Остроумова рассказала, что почти рассталась с Гафтом в начале отношений
Ольга Остроумова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Народная артистка России Ольга Остроумова и актёр Валентин Гафт прожили в браке 25 лет. Однако, по словам звезды "Любви земной", в самом начале отношений возлюбленный не хотел принимать её такой, какая она есть.
Остроумова рассказала, что женщины, с которыми Гафт встречался до неё, постоянно требовали денег и подарков, поэтому к другой модели отношений артист привыкнуть не мог.
"Я помню, он лежит на даче на диване и говорит: "Нет, мы не подходим друг другу!" — поделилась Остроумова в беседе с "Вечерней Москвой".
После таких заявлений звезда фильма "А зори здесь тихие" говорила мужу, что очередное подобное высказывание приведёт к разрыву. Только через несколько лет совместной жизни супруг начал ценить заботу — и всё наладилось, отметила артистка.
Ранее Life.ru писал про звёздный брак, который не выдержал притирок и распался спустя семь лет. Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов за время отношений завели двоих детей: Серафиму-Симбу, которой сейчас пять лет, и Саффрона — ему два года. 24 мая супруги подали заявление о разводе, при этом близких заверили, что останутся друзьями.