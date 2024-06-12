В Грузии сообщили о работе над восстановлением дипотношений с Россией
Mtavari: Грузия готовится к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" планирует восстановить дипломатические отношения с Россией, которые были разорваны ещё 16 лет назад. Над реализацией задуманного в настоящий момент работают правительства обеих держав, сообщил телеканал Mtavari со ссылкой на источники.
Инсайдеры утверждают, что Тбилиси уже ведёт отбор сотрудников для будущего диппредставительства в Москве. Впрочем, грузинский кабмин продолжает яро отвергать подобные утверждения.
"Руководители грузинского правительства называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве", — добавил телеканал.
Напомним, что дипотношения двух государств были разорваны в августе 2008 года, после войны в Южной Осетии. Сначала Грузия выступала против возобновления контактов, но спустя несколько лет страна сменила риторику. Российская сторона тоже неоднократно выражала заинтересованность в восстановлении прежних отношений.
Unsplash / Zura Narimanishvili