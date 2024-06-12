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11 июня, 21:53

В Грузии сообщили о работе над восстановлением дипотношений с Россией

Mtavari: Грузия готовится к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" планирует восстановить дипломатические отношения с Россией, которые были разорваны ещё 16 лет назад. Над реализацией задуманного в настоящий момент работают правительства обеих держав, сообщил телеканал Mtavari со ссылкой на источники.

Инсайдеры утверждают, что Тбилиси уже ведёт отбор сотрудников для будущего диппредставительства в Москве. Впрочем, грузинский кабмин продолжает яро отвергать подобные утверждения.

"Руководители грузинского правительства называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве", — добавил телеканал.

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Напомним, что дипотношения двух государств были разорваны в августе 2008 года, после войны в Южной Осетии. Сначала Грузия выступала против возобновления контактов, но спустя несколько лет страна сменила риторику. Российская сторона тоже неоднократно выражала заинтересованность в восстановлении прежних отношений.

Обложка ©

Unsplash / Zura Narimanishvili

Илья Пушкарев
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