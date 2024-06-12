В Грузии сообщили о работе над восстановлением дипотношений с Россией

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" планирует восстановить дипломатические отношения с Россией, которые были разорваны ещё 16 лет назад. Над реализацией задуманного в настоящий момент работают правительства обеих держав, сообщил телеканал Mtavari со ссылкой на источники.