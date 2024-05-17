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Регион
17 мая, 08:22

"Юнистрим" снова разрешил денежные переводы из России в Грузию

Российская платёжная система "Юнистрим" восстановила возможность совершать переводы в Грузию. Об этом сообщили в службе поддержки оператора.

"Отправка переводов в Грузию осуществляется в рублях из офисов "Юнистрима" с зачислением на счёт в лари по номеру IBAN", цитирует представителя "Юнистрима" ТАСС.

В компании добавили, что комиссия для клиентов на такую операцию составит 0%, а средства будут зачислены в течение 24 часов после того, как платёж был внесён, минимальная сумма перевода начинается от одного рубля, а максимальная — 100 000 рублей. Однако физические лица, как резиденты, так и нерезиденты РФ, будут ограничены в отправке переводов из России за границу суммой 10 000 долларов в месяц (по курсу ЦБ РФ. — Прим. Life.ru) либо её эквивалентом в других валютах.

"Юнистрим" является одной из самых крупных российских платёжных систем. 20 июля 2023 года она вместе с ещё четырьмя кредитными организациями РФ подпала под санкции Соединённых Штатов. После этого в банках Грузии приостановили работу с "Юнистримом".

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Возможно, что восстановление возможности переводов в Грузию является очередным признаком потепления в отношениях между нашими странами. Ранее Life.ru рассказывал о том, как генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отказался вводить запрет на авиасообщение с Российской Федерацией, объяснив это тем, что такие ограничения противоречат национальным интересам его государства. Вдобавок он пожелал Украине мира и отметил, что не станет вступать в полемику с Киевом из-за принятого в отношении авиаперелётов решения.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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