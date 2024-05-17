"Юнистрим" снова разрешил денежные переводы из России в Грузию

Российская платёжная система "Юнистрим" восстановила возможность совершать переводы в Грузию. Об этом сообщили в службе поддержки оператора.

"Отправка переводов в Грузию осуществляется в рублях из офисов "Юнистрима" с зачислением на счёт в лари по номеру IBAN", — цитирует представителя "Юнистрима" ТАСС.

В компании добавили, что комиссия для клиентов на такую операцию составит 0%, а средства будут зачислены в течение 24 часов после того, как платёж был внесён, минимальная сумма перевода начинается от одного рубля, а максимальная — 100 000 рублей. Однако физические лица, как резиденты, так и нерезиденты РФ, будут ограничены в отправке переводов из России за границу суммой 10 000 долларов в месяц (по курсу ЦБ РФ. — Прим. Life.ru) либо её эквивалентом в других валютах.

"Юнистрим" является одной из самых крупных российских платёжных систем. 20 июля 2023 года она вместе с ещё четырьмя кредитными организациями РФ подпала под санкции Соединённых Штатов. После этого в банках Грузии приостановили работу с "Юнистримом".