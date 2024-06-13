"Это не ВИЧ и не рак": Рома Жёлудь рассказал, что ему осталось жить максимум полгода

Блогер Рома Жёлудь (настоящее имя Игнат Керимов) заявил, что ему осталось жить максимум полгода. При этом он не стал раскрывать, кто прогнозирует ему подобный исход.

"Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить", — написал 28-летний Жёлудь в соцсетях.

Он добавил, что намерен отправиться на реабилитацию. Некогда популярный ютубер сейчас пытается продать свою недвижимость в Москве за 26 миллионов рублей, чтобы оплатить лечение.