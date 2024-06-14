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14 июня, 14:26

В Госдуме оценили шансы сборной России возобновить участие в международных турнирах

Депутат Свищёв: Российские футболисты ещё проявят себя на международных турнирах

Футбольная сборная России ещё сможет показать свои таланты на мировой арене. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Парламентарий оценил перспективы российской команды возобновить участие в международных турнирах.

"У нас ещё будет шанс проявить себя. Сейчас самое главное — дождаться, когда наши спортсмены будут допущены. У наших ребят всегда есть шанс. Мы в них верим, мы на них надеемся. Наши ребята продолжают играть в европейских клубах, поэтому шанс есть всегда", — сказал депутат "Ленте.ру".

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Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях. Таким образом, подопечные Валерия Карпина не смогли побороться за участие в чемпионате Европы, который стартует сегодня в Германии.

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Николай Рюмин
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