В Госдуме оценили шансы сборной России возобновить участие в международных турнирах

Футбольная сборная России ещё сможет показать свои таланты на мировой арене. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Парламентарий оценил перспективы российской команды возобновить участие в международных турнирах.

"У нас ещё будет шанс проявить себя. Сейчас самое главное — дождаться, когда наши спортсмены будут допущены. У наших ребят всегда есть шанс. Мы в них верим, мы на них надеемся. Наши ребята продолжают играть в европейских клубах, поэтому шанс есть всегда", — сказал депутат "Ленте.ру".