В Госдуме оценили шансы сборной России возобновить участие в международных турнирах
Депутат Свищёв: Российские футболисты ещё проявят себя на международных турнирах
Футбольная сборная России ещё сможет показать свои таланты на мировой арене. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Парламентарий оценил перспективы российской команды возобновить участие в международных турнирах.
"У нас ещё будет шанс проявить себя. Сейчас самое главное — дождаться, когда наши спортсмены будут допущены. У наших ребят всегда есть шанс. Мы в них верим, мы на них надеемся. Наши ребята продолжают играть в европейских клубах, поэтому шанс есть всегда", — сказал депутат "Ленте.ру".
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях. Таким образом, подопечные Валерия Карпина не смогли побороться за участие в чемпионате Европы, который стартует сегодня в Германии.
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